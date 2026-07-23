Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο, εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόσληψη του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), Τζιοβάνι Μαλάγκο, αποκάλυψε πρόσφατα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, αν και προειδοποίησε ότι δεν είναι βέβαιο ότι το πλάνο «θα καρποφορήσει».

«Βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τον Γκουαρδιόλα. Ο μισθός του; Είναι πιθανές εξαιρέσεις για να βρεθεί (Ο Γκουαρδιόλα) στην εθνική ομάδα. Δεν είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει καμία ασέβεια προς τα άλλα μέρη», παραδέχτηκε ο Μαλάγκο.

Η ιδέα της ανάληψης του πάγκου των «Ατζούρι» από έναν Ισπανό τεχνικό έχει διχάσει τη κοινή γνώμη της γειτονικής χώρας, με τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο, να εκφράζει την αντίθεση του στην πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η θέση του προπονητή πρέπει να καλυφθεί από κάποιον Ιταλό.

«Δεν θέλω να δώσω συμβουλές στον Τζιοβάνι Μαλάγκο, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά ως νέος πρόεδρος της FIGC. Το μόνο που του ζητώ είναι να διορίσει έναν προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που να είναι Ιταλός», δήλωσε ο Μπουονφίλιο σε συνέντευξή του στην «Corriere dello Sport» .

Ο πρόεδρος επισήμανε ακόμη ότι η επιλογή ενός ξένου προπονητή θα ήταν λάθος, καθώς θα μείωνε την αξία της αναγνωρισμένου κύρους ιταλικής σχολής προπονητών.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των προπονητών μας στη Serie A είναι Ιταλοί. Αυτοί είναι που θα έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής. Είναι ικανοί, επαγγελματίες και προϊόν της παράδοσής μας. Γιατί να τους αφήσουμε απ' έξω;».

Ο Μπουονφίλιο τέλος, δικαιολόγησε το «βέτο» του στην υπόθεση Γκουαρδιόλα επικαλούμενος μια κακή εμπειρία του παρελθόντος με έναν ξένο προπονητή, όταν, όντας επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας Κανόε, προσέλαβε έναν Γερμανό προπονητή.

«Όταν ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανόε, έκανα το λάθος να προσλάβω έναν Γερμανό προπονητή: ήταν καλός, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να καταλάβει την ιταλική νοοτροπία. Δεν κερδίσαμε τίποτα και όλη η καλή δουλειά που είχαμε κάνει προηγουμένως πήγε χαμένη».

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Σε περίπτωση που τελικά ο άλλοτε τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν αναλάβει τον πάγκο της Ιταλίας, οι Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι και Αντρέα Πίρλο είναι οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζει η FIGC.