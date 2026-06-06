Μαρσιάλ: Τέλος από τη Μοντερέι ο Γάλλος φορ
Μαρσιάλ και Μοντερέι δε θα πορεύονται πλέον μαζί! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρόωρη λήξη του συμβολαίου του 30χρονου Γάλλου φορ, παρόλο που είχαν υπογράψει έως τον Ιούνιο του 2027.
Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μονακό, μεταξύ άλλων, δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα στον σύλλογο του Μεξικού και όπως όλα δείχνουν θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Μαρσιάλ σκόραρε μόλις ένα γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ σε 21 συνολικά αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μοντερέι από τον περασμένο Σεπτέμβριο και δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των ανθρώπων του συλλόγου.
Υπενθυμίζουμε πως ο νέος τεχνικός των Μεξικανών είναι ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ήδη έχει συμφωνήσει με τους Rayados.
🚨🇫🇷 EXCL: Anthony Martial and Rayados have agreed on contract termination on a mutual agreement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026
The French striker leaves Mexican side as a free agent. 🇲🇽 pic.twitter.com/FAPFFZRd4H
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