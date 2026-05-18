Ο Μαρσιάλ συγχαίρει την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα!

Ο Αντονί Μαρσιάλ έσπευσε να συγχαρεί την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Στον ουρανό της Allwyn Arena την Κυριακή (17/5) η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε μια χωρίς αμφιβολία γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Άντονι Μαρσιάλ δεν ξέχασε το πέρασμα του από την Ένωση και λίγη ώρα μετά έστειλε τα συγχαρητήρια του!

Ο Γάλλος επιθετικός μπορεί να φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ για μόλις μία σεζόν, δεν ξέχασε την παρουσία του στην ομάδα. Με ένα απλό story στο Instagram, έγραψε «Μπράβο παιδιά» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ.

Να θυμίσουμε πως με τη φανέλα της Ένωσης μέτρησε 24 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 9 φορές. Ενώ πλέον αγωνίζεται στη Μοντερέει στο Μεξικό.



