Στο πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τον άδικο χαμό του Μάριου Οικονόμου, με τους οπαδούς της Κοπεγχάγης να τον αποχαιρετούν με ένα πανό.

Ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου έφερε θλίψη και στεναχώρια σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και το ευρωπαϊκό, με τον ίδιο να έχει αγωνιστεί με επιτυχία τόσο στην Ιταλία όσο και στη Δανία κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Οι ομάδες από όλη την Ευρώπη δεν τον ξέχασαν και τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο, με τους οπαδούς της Κοπεγχάγης να βρίσκουν την ευκαιρία σε αγώνα της Κ19 καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι της δανέζικης ομάδας σήκωσαν πανό πριν τη σέντρα του αγώνα όπου έγραφε: «Αναπαύσου εν Ειρήνη Μάριε», φέρνοντας συγκίνηση με αυτή την ενέργεια. Άλλωστε ο Έλληνας στόπερ φόρεσε τη φανέλα του κλαμπ για δύο χρόνια, έχοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένα πρωτάθλημα Δανίας.