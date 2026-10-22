Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ αντιμετώπισε την Καϊράτ Αλμάτι την περασμένη σεζόν και τη νίκησε 3-2.

Η Καϊράτ Αλμάτι δεν είναι πλέον άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Την περασμένη σεζόν στο Καζακστάν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στην έδρα της, από τον οποίο ηττήθηκε 1-0, αλλά είναι γνώριμη και του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος τεχνικός του Παναθηναϊκού έπαιξε εναντίον της Καϊράτ πριν από 11 μήνες, αλλά εντός έδρας. Αυτή τη φορά θα την αντιμετωπίσει στο γήπεδό της.

Στις 26/11/25 για τη League Phase του Champions League, η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε την Καϊράτ. Μπροστά σε 30.000 οπαδούς της η ομάδας της Δανίας επικράτησε 3-2, σχετικά πιο εύκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.

Ο Ντάντασον στο 26' έκανε το 1-0, ο λάρσον στο 59' με πέναλτι σημείωσε το 2-0 και ο Ρόμπερτ στο 73' έκανε το 3-0 για την Κοπεγχάγη.

Η Καϊράτ αντεπιτέθηκε και στο 81' μείωσε 3-1 με τον Σατπάεφ, ενώ στο 90' ο Μπάιμπεκ διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Σ' εκείνο το ματς βασικός για την ομάδα της Δανίας ήταν ο Χατζηδιάκος.

Ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι γνωρίζει καλά την Καϊράτ και ότι χρειάζεται προσοχή: «Είναι η δεύτερη φορά που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ' έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στο Champions League με την Κοπεγχάγη.

Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ' όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα.

Ο Εντμίλσον είναι ποιοτικός παίκτης. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».

Η αποθέωση για Νίστρουπ

Ο προπονητής της Καϊράτ Ράφαελ Ουραζμπαχτίν στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων είπε:

«Ναι, συναντηθήκαμε πέρυσι στο Champions League. Είναι ένας σύγχρονος προπονητής με τις δικές του ιδέες. Παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, του αρέσει να πιέζει και περνάει πολύ χρόνο με την μπάλα. Προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες. Ναι, αλλά είναι σαφές ότι το παιχνίδι τους έχει αλλάξει λίγο σε σύγκριση με την προηγούμενη ομάδα.

Σίγουρα δουλεύουν περισσότερο με την μπάλα. Ίσως ο σχηματισμός τους να έχει αλλάξει λίγο. Νομίζω ότι κάθε προπονητής βελτιώνεται και το παιχνίδι του αλλάζει λίγο. Και πάλι, εξαρτάται από τους παίκτες και το επίπεδό τους. Αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κοπεγχάγης και Παναθηναϊκού».