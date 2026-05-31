Η Γάνδη λύγισε στα πέναλτι με 5-4 τη Γκενκ στα play-offs στο Βέλγιο και πήρε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας εκτός την ομάδα του Καρέτσα.

Εκτός Ευρώπης έμεινε η Γκενκ του Καρέτσα, καθώς λύγισε στη διαδικασία των πέναλτι στην έδρα της Γάνδης για τα play-offs Βέλγιο. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, ο αγώνας οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα, εκεί όπου οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι.

Η Γάνδη συγκεκριμένα με πέντε εύστοχες εκτελέσεις πήρε την πρόκριση με το 5-4 και τη νέα σεζόν θα συμμετέχει στα προκριματικά του Conference League. Αντίθετα, η ομάδα του Καρέτσα - που έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού - έχασε την τελευταία ευκαιρία της και θα περιοριστεί του χρόνου στα εγχώρια.

Θυμίζουμε πως πρωταθλήτρια στο Βέλγιο ανακηρύχθηκε η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος την προτελευταία αγωνιστική έβαλε το λιθαράκι του με γκολ και ασίστ για να σφραγίσει το 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας του.