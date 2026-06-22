Με τίτλο «ανήκεις εκεί που δεν φοβάσαι», ο Ατρόμητος έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας χρονιάς.

Η περσινή χρονιά είχε μεταπτώσεις για τον Ατρόμητο, καθώς ξεκίνησε άσχημα, αλλά στην συνέχεια οι «κυανόλευκοι» βρήκαν τον δρόμο τους και τερμάτισαν με άνεση στην 9η θέση. Πλέον το βάρος πέφτει στη νέα με την ομάδα του Περιστερίου να γνωστοποιεί πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Στις εξέδρες του γηπέδου Περιστερίου δεν μετράνε οι αποστάσεις, οι διαφορές ή οι εποχές.

Στις εξέδρες του γηπέδου Περιστερίου δεν μετράνε οι αποστάσεις, οι διαφορές ή οι εποχές.

Μετράει:

Η παρουσία!

Η αφοσίωση!

Η εμψύχωση!

Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Αυτά είναι που δίνουν δύναμη στην ομάδα μας. Αυτά είναι που θα μας συνοδεύσουν και στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών 1923 ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των Εισιτηρίων Διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Από την Τρίτη 23 Ιουνίου, οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα μπορούν να προμηθευτούν το Εισιτήριο Διαρκείας τους ηλεκτρονικά https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/atromitos-athinon-eisitiria-diarkeias-2026-2027/, αλλά και από το Γραφείο Διαχείρισης Εισιτηρίων στη Θύρα 2 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου.

Οι περσινοί κάτοχοι θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έως και τις 31 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι θέσεις θα αποδεσμευθούν.

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Διαχείρισης Εισιτηρίων

Τρίτη – Παρασκευή: 13:00 – 20:00

Σάββατο: 10:00 – 14:00

Κατηγορίες εισιτηρίων

Κανονικό: Αφορά τα μη εκπτωτικά εισιτήρια.

Παιδικό: Αφορά τα εκπτωτικά εισιτήρια ανά θύρα, εκτός της Θύρας 3 (VIP), για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών με ημερομηνία γέννησης μετά την 1/1/2014.

ΑμεΑ: Αφορά τα εκπτωτικά εισιτήρια ανά θύρα, εκτός της Θύρας 3 (VIP), για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για την αγορά των εκπτωτικών εισιτηρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Ταυτοποίηση μέσω Gov.gr Wallet

Η είσοδος στο γήπεδο για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι ανήλικοι από 15 ετών και άνω μπορούν να καταχωρήσουν το εισιτήριο διαρκείας τους στο κινητό τους τηλέφωνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ για την παρουσία ανηλίκου κάτω των 18 ετών στο γήπεδο απαιτείται η συνοδεία ενηλίκου.

ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ

Γι’ αυτό το Εισιτήριο Διαρκείας δεν είναι μια αγορά.

Είναι η συμμετοχή σου!

Είναι η πίστη σου!

Είναι η φωνή σου!

Εξασφάλισε σήμερα τη θέση σου στο Γήπεδο Ατρόμητου «Άγγελος Ράμφος» και γίνε η δύναμη που θα σπρώξει τον Ατρόμητο σε κάθε βήμα της νέας σεζόν.

Γιατί εμείς δεν ακολουθούμε τον Ατρόμητο, εμείς είμαστε ο Ατρόμητος!».