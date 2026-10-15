Η Γιουβέντους πήρε σπουδαίο διπλό στο Βίγκο κόντρα στη Θέλτα, ενώ η Μπενφίκα διέλυσε με 4-1 τη Σέλτικ και τον Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα.

Η Γιουβέντους απέδρασε με σπουδαίο διπλό από το Βίγκο, επικρατώντας 2-1 της Θέλτα με γκολ του Κολό Μουανί στις καθυστερήσεις, και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που προερχόταν από το εντυπωσιακό 5-0 επί της Ναϊμέγκεν, βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση.

Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά και άνοιξαν το σκορ με τον Ούγκο Άλβαρεθ, έπειτα από εξαιρετική ομαδική συνεργασία και ασίστ του Σβέντμπεργκ. Η Γιουβέντους προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Κόοπμαϊνερς και ο Βόλτεμαντε δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιταλοί ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν στην ισοφάριση με τον Βόλτεμαντε στο 58', ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μάρκος Αλόνσο.

Η Θέλτα απείλησε στις αντεπιθέσεις, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στις καθυστερήσεις, ο Καμπιάσο έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Κολό Μουανί με κοντινή κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στη Γιουβέντους ένα πολύτιμο τρίποντο.

Μπενφίκα - Σέλτικ 4-1

H Mπενφίκα έστησε το δικό της πάρτι στη Λισαβώνα, διέλυσε τη Σέλτικ με 4-1 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της έπειτα από ισάριθμες στροφές. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Παυλίδης, ο οποίος μπήκε στο 67ο λεπτό. Μάλιστα, οι Πορτογάλοι παρέμειναν αήττητοι για 12 διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στη φάση ομίλων ή τη League Phase της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και μόλις στο 5ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, όταν ο Μάρεϊ ανέτρεψε τον Τζον Ντουράν. Ο Κολομβιανός ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ.

Στο 22', ο Μπαχ διπλασίασε τα τέρματα της Μπενφίκα, έπειτα από ασίστ του Πρεστιάνι, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Ντουράν χτύπησε ξανά, πετυχαίνοντας το 3-0. Η Σέλτικ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε με κεφαλιά του Καμίλο Ντουράν, ενώ είχε και προσπάθειες που σταμάτησαν στα δοκάρια. Ωστόσο, η Μπενφίκα διατήρησε τον έλεγχο και στο φινάλε ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και σφραγίζοντας μια ακόμη εμφατική ευρωπαϊκή νίκη για τους Αετούς της Λισαβόνας.

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατς 3-0

Η Μπόρνμουθ, μετά το ιστορικό «διπλό» στο «Ανοέτα» απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έζησε ακόμη μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά, φιλοξενώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο «Vitality Stadium». Οι Άγγλοι με το εμφατικό 3-0 της Στουρμ Γκρατς έδειξαν πως βρίσκοντας σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 43ο λεπτό, ο Ράγιαν διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 76', ενώ ο Ροντρίγκεζ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις, έβαλε την υπογραφή του σε μια ακόμη ιστορική επιτυχία του αγγλικού συλλόγου.

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας 1-1

Τον πρώτο τους βαθμό πήραν στη League Phase του Europa League Ναϊμέγκεν και Λέφσκι Σόφιας, που έμειναν στο 1-1 επί ολλανδικού εδάφους. Πιο δραστήριοι στο πρώτο μέρος οι Βούλγαροι, είχαν ακυρωθέν γκολ και εντέλει προηγήθηκαν στο 35ο λεπτό με τον Ρεϊνάλντο. Εντέλει, η NEC κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο μέρος, με τον αειθαλή Σερί να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 64'.

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0

Σε έναν αγώνα που όλα έδειχναν ότι θα ολοκληρωθεί δίχως σκορ και νικητή, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Άντερλεχτ στο φινάλε και έκανε το 2/2 στη League Phase του θεσμού, αφήνοντας παράλληλα τους Βέλγους δίχως βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές. Λυτρωτής για τους Κροάτες, ο Μπέλιο, που έκρινε την αναμέτρηση ευστοχώντας σε πέναλτι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Γιαγκελόνια - Αραράτ 3-1

Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τη Γιαγκελόνια, η οποία λύγισε με 3-1 την Αραράτ. Αν και οι Αρμένιοι προηγήθηκαν στο 11΄με τον Μπανζάκι, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς. Αρχικά ο Βόζιακ ισοφάρισε στο 13΄, προτού ο Κονσεϊσάο γράψει το 2-1 στο 38΄. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Σόου στο 51΄.

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 2-1

Το 2/2 στη League Phase του Europa League έκανε η Φερεντσβάρος, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία και παρέμεινε στο νικηφόρο δρόμο. Οι Ούγγροι πήραν μπρος στο ξεκίνημα του β΄μέρους και άνοιξαν το σκορ με τον Ζακαριέσεν στο 49΄, προτού ο ίδιος παίκτης ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 με εύστοχο πέναλτι στο 81΄. Το μόνο που κατάφεραν οι Τσέχοι ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με γκολ του Βισίνσκι στο 90΄.

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