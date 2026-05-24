Τεράστιο κάζο για την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη! Ηττήθηκε με 2-1 στην παράταση από την Τορεένσε της δεύτερης κατηγορίας και έχασε το Κύπελλο στην Πορτογαλία. Οι δύο Έλληνες διεθνείς έχασαν την ευκαιρία να κερδίσουν το πρώτο τρόπαιό τους με τη φανέλα των Λιονταριών.

Θύμα μεγάλης έκπληξης έπεσε η ομάδα της πορτογαλικής πρωτεύουσας η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το 19ο κύπελλο της ιστορίας της. Στο πρώτο ημίχρονο ο Κέβιν Ζόχι μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Τορεένσε. Αυτό ήταν και το σκορ ημιχρόνου με την Σπόρτινγκ να μην κατορθώνει να φέρει το ματς στα ίσα.

Στην επανάληψη ο Κολομβιανός «killer» Σουάρες έφερε το ματς στα ίσα για την ομάδα των δύο Ελλήνων διεθνών. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας του ματς και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο Στοπιρά σόκαρε τον σύλλογο της Λισαβόνας από την άσπρη βούλα, έγραψε το 2-1 στο 112' και χάρισε το κύπελλο στην Τορεένσε της δεύτερης κατηγορίας. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, αφού όχι μόνο κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της αλλά εξασφάλισε και το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Europa League.

Εν αντιθέσει, η Σπόρτινγκ θα αγωνιστεί στη League Phase του επόμενου Champions League αλλά υπέστη... ψυχρολουσία και έμεινε χωρίς τίτλο τη φετινή σεζόν. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε βασικός αλλά έγινε αλλαγή στο 69ο λεπτό. Εκτός αποστολής έμεινε ο Φώτης Ιωαννίδης.