Ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες της Νέομ αποκάλυψε πως ο λόγος που αποφάσισε να πάει στη Σαουδική Αραβία ήταν καθαρά οικονομικός.

Παρότι μόλις 21 ετών τότε, ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες αποφάσισε το 2025 να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για να γίνει ποδοσφαιριστής της Νέομ, αφήνοντας τη Βραζιλία και την Μπαΐα. Μία κίνηση που δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έγινε ξεκάθαρα για λόγους οικονομικούς. Με δηλώσεις του, ο Ουρουγουανός επιθετικός εξήγησε πως πήρε την εν λόγω απόφαση σκεπτόμενος την οικογένειά του, παρότι γνώριζε πως θα τον απομάκρυνε από την εθνική ομάδα.

Μάλιστα, προέβη στην αποκάλυψη λεπτομερειών για τη ζωή εκεί, εξηγώντας πως δεν μιλά πολύ με τους συμπαίκτες του λόγω της γλώσσας, καταλήγοντας να πίνει μάτε μόνος του μετά το πρωινό! Σημειώνεται δε, πως ο απολογισμός του στην πρώτη του σεζόν στη Saudi Pro League με την ομάδα του Κούλη Δουρέκα, ο Ροντρίγκες μέτρησε έξι γκολ και δύο ασίστ σε 31 αγώνες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το γνωρίζω ότι ίσως με απομάκρυνε από την εθνική Ουρουγουάης. Ούτως ή άλλως δεν έπαιζα και πολύ, παρότι ο Μπιέλσα με υπολόγιζε. Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα. Πήρα αυτή την απόφαση σκεπτόμενος κυρίως την οικογένειά μου. Η εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντική, όμως όταν αποφάσισα, σκέφτηκα όλες τις στιγμές που έζησα ως παιδί και ήθελα η οικογένειά μου να έχει όλα όσα χρειάζεται, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα.

Μίλησα με τον ατζέντη μου και υπήρξαν αρκετές προτάσεις από βραζιλιάνικους συλλόγους, αλλά τίποτα ουσιαστικό για τον σύλλογο. Ο σύλλογος δεν θέλει να με αφήσει να φύγω τώρα, γιατί μόλις με απέκτησε. Θα μείνω άλλη μία σεζόν, έχω πενταετές συμβόλαιο, οπότε θα είναι δύσκολο να φύγω άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω άνετα εκεί και πιστεύω πως έχω πολλά να αποδείξω την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη σεζόν ήταν περισσότερο περίοδος προσαρμογής, αφού δεν είχα κάνει προετοιμασία μαζί τους. Δύο μέρες μετά την άφιξή μου, με έβαλαν κατευθείαν να παίξω και ήταν δύσκολο για μένα, γιατί υπήρχε μόνο ένας συμπαίκτης, ένας Πορτογάλος τερματοφύλακας, που μιλούσε ισπανικά.

Στη Μπαΐα είχα αρκετούς Ουρουγουανούς συμπαίκτες, όπως ο Νίκο Ασεβέδο και ο Μίτσελ Αραούχο. Στη Σαουδική Αραβία τελείωνα το πρωινό και κατέληγα να πίνω μάτε μόνος μου στα αποδυτήρια, αλλά σιγά-σιγά το συνήθισα. Δεν μιλούσα πολύ με τους συμπαίκτες μου λόγω του γλωσσικού φραγμού, η προσαρμογή ήταν δύσκολη, αλλά τους τελευταίους μήνες τα καταφέρνω αρκετά καλά».