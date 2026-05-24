Το απίστευτο αυτογκόλ που στέρησε την άνοδο από την ομάδα του Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία και η αποθέωση του MVP Ντιαντί

Η ομάδα του Ευθύμη Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία, Αλ Ουλά, έχασε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, εξαιτίας ενός αυτογκόλ που έγινε... viral.

Η Αλ Ντιρίγια επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (24/05) με 2-1 στην παράτραση της Αλ Ουλά για τα πλέι οφ της δεύτερης κατηγορίας στη Σαουδική Αραβία και εξασφάλισε την άνοδο της στη Saudi Pro League.

Η Αλ Ουλά, στην οποία αγωνίζεται από το καλοκαίρι ο Ευθύμης Κουλούρης, αν και προηγήθηκε από νωρίς, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση, καθώς ένα αυτογκολ του νεαρού μέσου Αλί Αλ Χουσείν ήταν αρκετό για να στείλει τον αγώνα στον έξτρα χρόνο.

Αναλυτικότερα, οι τυπικά γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 65', με τον τερματοφύλακα της Αλ Ουλά να αποκρούει με τα πόδια του και να στέλνει την μπάλα στον Χουσείν, ο οποίος με απίστευτη ακρίβεια την έστειλε... στη δική του εστία και έφερε τον αγώνα στα ίσα.

هدف! ⚽️

الدرعية يعود بالنتيجة للتعادل، بعد تصدي العويس وارتداد الكرة من علي الحسين بالخطأ في مرماه 🥅🤯#الدرعية_العلا | #ملحق_الصعود pic.twitter.com/25VrvY1LLs May 23, 2026

Στην παράταση, ο Γκαέταν Λαμπόρντε, που αστόχησε νωρίτερα στο πέναλτι, σκόραρε το «χρυσό» γκολ, το οποίο έστειλε την ομάδα του στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.

Για την ιστορία, πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, αναδείχθηκε ο Κλέιτον Ντιαντί, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Ντιρίγια από τον Άρη, και όπως όλα δείχνουν οι Σαουδάραβες θα τον αποκτήσουν αντί 3.5 εκατ. ευρώ, καθώς είναι πλήρως ευχαριστημένοι από την απόδοση του Σενεγαλέζου εξτρέμ.