Βάσεις πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη μάχη με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ (21:30) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, για τις βάσεις πρόκρισης στα Playoffs.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ ξεπερνώντας το εμπόδιο της Πάκσι, έστω και δύσκολα, πήρε την πρώτη εκ των τριών προκρίσεων που θα την οδηγήσει στη League Phase, χωρίς να έχει περιθώριο λάθους. Οι «πράσινοι» στο 2-2 του ΟΑΚΑ έκαναν τα εύκολα (μετά το 1-2 στην Ουγγαρία) δύσκολα, μένοντας δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά ο Ραστόντερ, που αποτέλεσε μία από τις εύστοχες αλλαγές του Δανού τεχνικού, σκοράροντας στο 85’ έδιωξε τα σύννεφα της παράτασης και του θρίλερ.

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Αυτό που μετράει είναι οι προκρίσεις και ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει άλλη μία απέναντι στην ομάδα της Σόφιας ώστε να φτάσει στα Playoffs και εκεί να διεκδικήσει κόντρα στον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε θέση στη League Phase.

Στο ΟΑΚΑ είναι ζητούμενο να μπουν οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα (11/8), με το «τριφύλλι» να θέλει να αποφύγει τα ατομικά λάθη στην άμυνα που κόστισαν δύο γκολ από την Πάκσι.

Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσει ο Φαν Ντρόνγκελεν που ήταν άκρως θετικός ως αλλαγή στο πλευρό του Ντε Φράι, συνθέτοντας το «οράνιε» δίδυμο στο κέντρο της άμυνας απέναντι σε μία ομάδα που προκρίθηκε μεν, δεν κατάφερε δε να σκοράρει στα δύο ματς με τη Σπάρτακ Τρνάβαμ επικρατώντας στα πέναλτι. Στο 1.68 η «πράσινη» επικράτηση με μηδέν στην εστία.

Άκρως θετική ήταν και η παρουσία του Ραστόντερ που σκόραρε για πρώτη φορά με τα πράσινα και θα ψάξει το back to back. Στο 2.12 το ενισχυμένο combo νίκης του Παναθηναϊκού με γκολ από τον φορ από τη Βόρεια Μακεδονία.

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