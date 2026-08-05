Μια από τις πιο απρόσμενες μετακινήσεις του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε με τον Κόουλ Άντονι να γυρίζει σελίδα στην καριέρα του αποχαιρετώντας το ΝΒΑ για την Αυστραλία και τη Melbourne United.

Ο Κόουλ Άντονι αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον που περίμεναν οι περισσότεροι και αντί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ ή στην Ευρώπη, ο 26χρονος γκαρντ θα συνεχίσει στην Αυστραλία, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα από τη Melbourne United.

Η ομάδα του NBL παρουσίασε τη μεταγραφή ως μία από τις σημαντικότερες που έχουν γίνει ποτέ στο αυστραλιανό πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας με τον Άντονι το ρόστερ της για τη σεζόν 2026-27.

NBA STAR COLE ANTHONY IS UNITED.

A 355-game NBA veteran entering the prime of his career, Anthony comes to us as one of the most athletic and dynamic guards the NBL will have ever seen.

Five seasons with Orlando. One with the Bucks. Next: Melbourne.

📰 https://t.co/gMfzK2erOy pic.twitter.com/LObEeoAduH August 5, 2026

Ο Αμερικανός γκαρντ αφήνει πίσω του μια εξαετία στο ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε συνολικά σε 367 παιχνίδια κανονικής διάρκειας με τις φανέλες των Ορλάντο Μάτζικ και Μιλγουόκι Μπακς. Στην καριέρα του είχε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ, ενώ κορυφαία επιθετική του βραδιά ήταν οι 37 πόντοι απέναντι στους Σίξερς. Την περσινή σεζόν με τους Μπακς κατέγραψε 6,7 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 35 συμμετοχές.

Στη Μελβούρνη θα βρει ξανά τον Τζο Ίνγκλς, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στους Μάτζικ τη σεζόν 2023-24. Ο πολύπειρος Αυστραλός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιρροή που θα έχει ο Άντονι στη νέα του ομάδα. «Είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ και τρομερός ανταγωνιστής. Πιστεύω ότι θα αφήσει το στίγμα του στο NBL. Θα τραβάει πάνω του την άμυνα και θα δημιουργεί χώρους για όλους τους υπόλοιπους. Παράλληλα, είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας και είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος της Melbourne United θα τον αγαπήσει», ανέφερε ο Ίνγκλς.

Ο ίδιος ο Άντονι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο με τη Melbourne United. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο ως παίκτης και να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά, να φορέσω τη φανέλα της ομάδας και να γνωρίσω τους φιλάθλους μας», δήλωσε.