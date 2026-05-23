Σέλτικ - Ντανφέρμλιν 3-1: Σήκωσαν και το Κύπελλο Σκωτίας οι Κέλτες
Συνεχίζει την ηγεμονία της στη Σκωτία η Σέλτικ! Οι Καθολικοί της Γλασκώβης επιβλήθηκαν 3-1 της Ντανφέρμλιν στον Τελικό Κυπέλλου και κέρδισαν άλλο ένα νταμπλ. Ήταν το 43ο τρόπαιο στον θεσμό για τους Κέλτες.
Μετά τη... μέθη του πρωταθλήματος κόντρα στη Χάρτς, η Σέλτικ κατέκτησε και το κύπελλο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στα γκολ των Μαέντα στο 18ο λεπτό και Ένγκελς στο 35ο.
Στην επανάληψη, η πράσινη πλευρά της Γλασκώβης έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της. Ο Ιχεανάτσο στο 72' έκανε το 3-0 και η «σεμνή τελετή» έλαβε τέλος. Το μόνο που κατάφερε η Ντανφέρμλιν ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 με τον Κούπερ στο 79ο λεπτό. Να σημειωθεί πως η ομάδα του πρώην παίκτη της Σέλτικ, Νιλ Λένον, αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία της Σκωτίας.
🥇 Scottish Premiership Champions— Celtic Football Club (@CelticFC) May 23, 2026
