Μαγική σεζόν με την Μπριζ ο Τζόλης: Τα ανεπανάληπτα νούμερα που έκανε

Ο Τζόλης βρήκε την Ιθάκη του και έβγαλε μάτια με τη φανέλα της Μπριζ. Πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλημα και έκανε τους οπαδούς των Bruggers να παραμιλούν. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τι έκανε φέτος ο χαρισματικός εξτρεμ.

Ο Χρήστος Τζόλης στέφθηκε πρωταθλητής Βελγίου με τη φανέλα της Μπριζ. Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν (ξανά) σε δαιμονιώδη φόρμα και... με το «χρυσό» του γκολ και την ασιστ του στο ματς με τη Μαλίν (2-2), έκρινε τον 20ο τίτλο για τους Bruggers.

Μαγικός βέβαια ήταν ολόκληρη τη σεζόν, άκρως παραγωγικός και βασικό «γρανάζι» του συνόλου του Ιβάν Λέκο. Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε το Βέλγιο να παραμιλά με τις εμφανίσεις του και πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλημα, σε ένα ματς που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του.

Δεν είναι τυχαία στα «ρανταρ» μεγάλων Ευρωπαϊκών κλαμπ, δεν είναι τυχαία ο φόβος και ο τρόμος της αντίπαλης περιοχης... Η φετινή σεζόν με τη Μπριζ ήταν η χρονιά που ο Τζόλης πήγε στο επόμενο λέβελ.

Υπηρέτησε άψογα το πλάνο του Κροάτη τεχνικού που έδωσε βάρος στο πρέσινγκ και στις γραμμές να είναι ψηλά προς την αντίπαλη περιοχή. Την περίπτωση του παρακολουθούν πολλές ομάδες, όπως Άρσεναλ και η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ. Βέβαιά ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του δεν έδωσε κάποια ξεκάθαρη απάντηση.

🇬🇷 | Heeft Chrístos Tzólis zonet het doelpunt van de titel gemaakt? 😱🏆 #KVMCLU pic.twitter.com/abhCucGFJC May 21, 2026

Η περίπτωση του 23χρονου εξτρεμ απασχολεί και θα απασχολήσει σίγουρα στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Τζόλης τελείωσε τη σεζόν όντως πρώτος σκόρερ με 15 γκολ μαζί με τον συμπαίκτη του, Τρεσόλντι.

Πρώτος σε ασίστ με 20. Αριθμοί εξωπραγματικοί αν αναλογιστεί κανείς ότι συμμετείχε σε 35 γκολ... μόνο στο πρωτάθλημα. Πρώτος σχεδόν σε κάθε κατηγορία, με μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι. Ένας χαρισματικός winger, ο παίκτης γύρω από τον οποίο περιστρεφότανε όλη η επιθετική λειτουργία της Μπριζ.

Ο... μαγικός Τζόλης έκλεισε τη χρονιά πρώτος τόσο σε xG με 15,79 (ένας δείκτης που μεταφράζεται την επικινδυνότητα των ευκαιριών που πρωταγωνίστησε κάποιος) όσο και σε xA με 15,63 (ένας δείκτης που δείχνει την ποιότητα των ευκαιριών που δημιουργεί ένας παίκτης για τους συμπαίκτες του) σύμφωνα με το Wyscout. Μία διπλή πρωτιά που συναντάμε πολύ σπάνια σε ευρωπαϊκό πρωταθλήμα που βρίσκεται στο Top 10 της UEFA.

Παράλληλα, είχε τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στο πρωτάθλημα με 111, ενώ κατέγραψε και τα περισσότερα πατήματα στην αντίπαλη περιοχή με 214, αριθμοί που φανερώνουν πόσο επιδραστικός ήταν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ολοκλήρωσε τη σεζόν και πρώτος σε πάσες-κλειδιά με 38, επιβεβαιώνοντας ότι αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της επιθετικής λειτουργίας της Μπριζ.