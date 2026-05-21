Με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει... όργια με γκολ και ασίστ, η Μπριζ πήρε την ισοπαλία με τη Μέχελεν (2-2) και αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια στο Βέλγιο!

Πρωτάθλημα για τη Μπριζ στο Βέλγιο με υπογραφή του Χρήστου Τζόλη! Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο matchball τίτλου κόντρα στη Μαλίν, καθώς με γκολ και ασίστ της έδωσε τον πολύτιμο βαθμό, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ αρκούσε για να τη στέψει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο για 20η φορά στην ιστορία της.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με σουτάρα έξω από την περιοχή στο 17΄, προτού οι γηπεδούχοι φέρουν το ματς στα ίσα στις αρχές του β΄μέρους. Τρία λεπτά αργότερα ωστόσο ο Τζόλης τροφοδότησε τον Τρεσόλντι με δική του ασίστ για το 2-1 της Μπριζ, η οποία δεν άργησε να ανακτήσει το προβάδισμα.

Η ισοφάριση της Μαλίν σε 2-2 στο 87΄θα μπορούσε να δώσει παράταση στη στέψη, όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τη σειρά της στραβοπάτησε κόντρα στη Γάνδη και το 0-0 έθεσε οριστικό τέλος στην κούρσα για τον πρωταθλητή, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Κάπως έτσι ο Τζόλης πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και μάλιστα με φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή! Το... κοντέρ άλλωστε γράφει πλέον 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις για τον 24χρονο εξτρέμ, ο οποίος έκανε ολόκληρο το Βέλγιο ξανά να παραμιλά!