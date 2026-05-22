Ο Χρήστος Τζόλης σπάει όλα τα κοντέρ με την Κλαμπ Μπριζ, πήρε και το πρωτάθλημα και το ενδεχόμενο να συνεχίσει για καιρό ακόμα εκεί φαντάζει ολοένα και πιο δύσκολο.

Όταν ο Χρήστος Τζόλης έκανε το ξεπέταγμά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 2020, η σκέψη όλων ήταν πως ο παίκτης αυτός δύσκολα θα μείνει για καιρό ακόμα στην Ελλάδα. Και πράγματι, η Νόριτς ήρθε σύντομα για να αποκτήσει τον Έλληνα μεσοεπιθετικό έναντι έντεκα εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2021, με 19χρονο τότε ποδοσφαιριστή να πέφτει στα βαθιά της Premier League.

Παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα ωστόσο, ο Τζόλης δεν είχε καταφέρει να καθιερωθεί, με δανεισμούς σε Τβέντε και Φορτούνα Ντίσελντορφ να ακολουθούν. Και αν στην Ολλανδία δεν κατάφερε πολλά, αυτά που έκανε στη Β' Γερμανίας, όπου μέτρησε συνολικά 24 γκολ και δέκα ασίστ σε 37 συμμετοχές υπενθύμισαν σε όλους την προοπτική που είχε ο παίκτης. Η Φορτούνα δεν είχε άλλη επιλογή από το να δώσει 3,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει και να τον παραχωρήσει άμεσα στην Κλαμπ Μπριζ.

Παλιές καραβάνες οι Βέλγοι, ήξεραν πάντοτε να αγοράζουν φτηνά και να πουλούν ακριβά, φτιάχνοντας δεκάδες παίκτες μέσα στα χρόνια. Τότε, δόθηκαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάει στο Μπριζ ο Τζόλης. Fast forward σχεδόν δύο χρόνια μετά, και το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 30!

Και πώς να μην τον κοστολογεί τόσο, όταν η σεζόν που κάνει ο Έλληνας διεθνής είναι απλά εξωπραγματική! Μετά από ακόμη μία τρομερή εμφάνιση στην... ισοπαλία τίτλου της ομάδας του ενάντια στη Μαλίν, ο 24χρονος παικταράς έφτασε τα ασύλληπτα νούμερα των 21 γκολ και 28 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τρία και πέντε αντίστοιχα σε προκριματικά, league phase και νοκ άουτ του Champions League.

If I see him in Football Manager I’m getting him whatever the cost - he’s going to be the next Cristiano Ronaldo. https://t.co/yx76vxJZwn — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 20, 2026

Χαζεύοντας τα εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια γι' αυτόν στα social media, καθώς και τα ασταμάτητα μεταγραφικά σενάρια που τον συνδέουν με ομάδες της ελίτ από χώρες όπως η Αγγλία, η Ισπανία και η Γερμανία, βρίσκει κανείς και αυτό της γνωστής σελίδας με τις εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθων, Out of Context Football Manager, που αναφέρει, με ενθουσιασμό και δόση υπερβολής, πως «αν τον πετύχω στο παιχνίδι, θα τον πάρω με κάθε κόστος. Θα γίνει ο επόμενος Κριστιάνο Ρονάλντο».

Φυσικά δεν περίμενε κανείς μία χιουμοριστική σελίδα για gaming για να αντιληφθεί το potential του Τζόλη, ωστόσο καμία φορά αρκούν τέτοια απλοϊκά σχόλια για να καταλάβει κανείς τον αντίκτυπο όσων κάνει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στο Βέλγιο. Με 42 γκολ και 44 ασίστ σε 107 συμμετοχές από τότε που πήγε στο Μπριζ, έχει νούμερα που τρομάζουν, με τη φετινή σεζόν του ειδικά να είναι ασύλληπτη. Κι αν συνηθίσαμε να διαβάζουμε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ότι σκόραρε ξανά ή μοίρασε ασίστ, μάλλον τώρα που η σεζόν τελειώνει και τα μεταγραφικά σενάρια θα φουντώσουν, ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε τι έχει κάνει φέτος ο πρωταθλητής Βελγίου...