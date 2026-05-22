Ο Χρήστος Τζόλης κλήθηκε να απάντησει σε ερωτήσεις σχετικα με το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας πως το συμβόλαιο του με την Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το 2029.

Η Κλαμπ Μπριζ μπορεί να μην κέρδισε χθες (21/05), μένοντας στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Μάλιν, όμως το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με τη «γκέλα» της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ κόντρα στη Γάνδη, ήταν αρκετό για να της «χαρίσει» τον τίτλο, μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος παίκτης για τους φιλοξενούμενους ήταν, για ακόμα μία φορά μέσα στη σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ, σκοράροντας το πρώτο και μοιράζοντας την ασίστ στο δεύτερο, φτάνοντας συνολικά τα 21 γκολ και τις 28 ασίστ σε 51 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν.

Όπως είναι λογικό, πολλοί μεγάλοι σύλλογοι, όπως η Άρσεναλ και η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, τον έχουν ψηλά στη λίστα τους και ενδιαφέρονται για την απόκτηση του, όμως ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, αρνήθηκε να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ένας δημοσιογράφος του «DAZN Belgium» ρώτησε τον Έλληνα διεθνή σχετικά με το μέλλον του και το αν θα αποχωρήσει από τη Μπριζ, με τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ να αποφεύγει να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση, τονίζοντας το συμβόλαιό του και τον σεβασμό του για τον βελγικό σύλλογο και ότι αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στον εορτασμό του τίτλου.

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ. Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;».

«Γιατί (να μην παραμείνω) απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».