Η σουτάρα του Χρήστου Τζόλη άνοιξε το σκορ στο ματς με τη Μέχελεν, το οποίο θα μπορούσε να στέψει πρωταθλήτρια τη Μπριζ μια αγωνιστική πριν από το φινάλε στο Βέλγιο.

Η Μπριζ βρίσκεται μια ανάσα από το πρωτάθλημα με υπογραφή το Χρήστου Τζόλη! Οι Βέλγοι χρειάζονται μόνο τη νίκη απέναντι στη Μέχελεν για να κατακτήσουν και μαθηματικά τον τίτλο μια αγωνιστική πριν από το φινάλε και ο Έλληνας επιθετικός έπιασε δουλειά από νωρίς.

Στο 17΄συγκεκριμένα η μπάλα τού στρώθηκε έξω από την περιοχή και ο Τζόλης με εκπληκτικό συρτό σουτ σημάδεψε τη γωνία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του σε matchball τίτλου!