Τζόλης: Άνοιξε το σκορ με σουτάρα για τη Μπριζ σε... matchball τίτλου
Η Μπριζ βρίσκεται μια ανάσα από το πρωτάθλημα με υπογραφή το Χρήστου Τζόλη! Οι Βέλγοι χρειάζονται μόνο τη νίκη απέναντι στη Μέχελεν για να κατακτήσουν και μαθηματικά τον τίτλο μια αγωνιστική πριν από το φινάλε και ο Έλληνας επιθετικός έπιασε δουλειά από νωρίς.
Στο 17΄συγκεκριμένα η μπάλα τού στρώθηκε έξω από την περιοχή και ο Τζόλης με εκπληκτικό συρτό σουτ σημάδεψε τη γωνία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του σε matchball τίτλου!
🚨 Fantastic goal by Christos Tzolis— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 21, 2026
🇧🇪 KV Mechelen 0-1 Club Bruggepic.twitter.com/chs4Chu2tk
