Ο Νίκος Βέργος είναι ο μοναδικός Ελληνας που έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τόσο ο ίδιος όσο κι ο μάνατζερ του, Παναγιώτης Γαλαριώτης, μιλούν στο Gazzetta για το ιστορικό αυτό deal! Η συνύπαρξη με τους Ρονάλντο-Μπενζεμά και τα αποδυτήρια της «βασίλισσας».

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Τετάρτη στις 22.00 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενας αγώνας απέναντι σ' έναν γίγαντα του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού χάρτη. Οι προσωπικότητες που συνδέουν τις δύο ομάδες δεν είναι και λίγες...

Κριστιάν Καρεμπέ, Μίτσελ, Καμπιάσο, Μαρσέλο, Χάμες Ροντρίγκες, Σαβιόλα, Ραούλ Μπράβο, Τζούλιο Σέζαρ, Βίκτορ Σάντσεθ έχουν υπηρετήσει τις δύο αυτές ομάδες.

Ποιος είναι ο μοναδικός Ελληνας που έχει παίξει στη βασίλισσα - έστω κι αν πρόκειται για τη Β' ομάδα; Και ποιος είναι ο ατζέντης που κατάφερε το εν λόγω ιστορικό deal;

Ο Παναγιώτης Γαλαριώτης, μέσω του Gazzetta, εξηγεί πώς κατάφερε αυτήν την τόσο σπουδαία κίνηση τη σεζόν 2016-2017, με το Νίκο Βέργο να καταφέρνει να προπονείται στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο κι όχι μόνο!

Γαλαριώτης στο Gazzetta: «Ετσι έκλεισα τον Βέργο στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Πώς κατάφερες να κλείσεις ένα deal που δύσκολα μπορεί να πετύχει Έλληνας agent – ειδικά για εκείνη την εποχή;

«Για να είμαι ειλικρινής, το να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και ειδικά εκείνη την εποχή δεν το είχαμε ξαναζήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν λειτουργώ με λογική προβολής αλλά είναι αλήθεια πως τέτοιες συμφωνίες απαιτούν μεθοδικότητα, σωστή προσέγγιση και αξιοπιστία μπροστά σ' έναν οργανισμό αυτού του μεγέθους.

Στην πορεία της καριέρας μου είχα την τύχη να συνεργαστώ με κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, όμως, όσο μεγάλες κι αν ήταν αυτές οι συνεργασίες η μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις κορυφαίες στιγμές της επαγγελματικής μου πορείας. Δεν ήταν απλώς μια ακόμη συμφωνία - ήταν η επιβεβαίωση ότι όταν δουλεύεις με συνέπεια και παρουσιάζεις σωστά τον ποδοσφαιριστή σου μπορούν να ανοίξουν πόρτες που θεωρούνται απλησίαστες.

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Ρεάλ;

«Μέσα από τον τρόπο που δουλεύει το scouting της. Εκείνη την περίοδο ο Νίκος αγωνιζόταν στην Ισπανία με την Έλτσε και υπήρχε ήδη παρακολούθηση από ανθρώπους της Ρεάλ. Εγώ από την πλευρά μου παρουσίασα στοχευμένα το προφίλ του παίκτη και τα χαρακτηριστικά που ταίριαζαν σ' αυτό που αναζητούσαν.

Η Ρεάλ δεν κινείται ποτέ τυχαία. Όταν είδαν ότι ο Νίκος είχε τα στοιχεία που θέλουν: φυσικά προσόντα, πειθαρχία και προοπτική εξέλιξης το ενδιαφέρον έγινε πιο συγκεκριμένο κι η διαδικασία προχώρησε με σοβαρές βάσεις».

Με ποιους ανθρώπους της Ρεάλ μίλησες;

«Είχα απευθείας επικοινωνία με τον Juni Calafat. Εναν άνθρωπο που θεωρώ από τους πιο σημαντικούς στο οργανόγραμμα της Ρεάλ τόσο τότε όσο και σήμερα.

Η προσέγγισή του ήταν απόλυτα επαγγελματική είχε ξεκάθαρη εικόνα για τον παίκτη και γνώριζε ακριβώς τι έψαχνε για την Castilla.

Για μένα ήταν πραγματικά τιμή να δουλέψω μ' έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει σε τόσο μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πλέον καθοριστικά στελέχη της Ρεάλ και βέβαια από τα κορυφαία στελέχη στον ποδοσφαιρικό κόσμο».

Τι πρέπει να έχει ένας παίκτης για να φτάσει έστω και στο επίπεδο της Β’ ομάδας ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου;

«Για να φτάσει ένας παίκτης στο επίπεδο της Castilla χρειάζεται πολύ περισσότερα από ταλέντο. Η Ρεάλ κοιτάζει χαρακτήρα, πειθαρχία επαγγελματική νοοτροπία και τη δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα σ' ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που όμοιό του δύσκολα συναντάς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Νίκος, εκείνη την περίοδο έκανε καθημερινά προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα - κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το επίπεδο εμπιστοσύνης και την προοπτική που έβλεπαν πάνω του. Η Castilla μπορεί να θεωρείται Β’ ομάδα αλλά στην πραγματικότητα για να σε εντάξει η Ρεάλ Μαδρίτης στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, πρέπει να πληροίς εξαιρετικά υψηλά standards τόσο σε ποιότητα όσο και σε νοοτροπία.

Ένας παίκτης που φτάνει μέχρι εκεί έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο και ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ζητά ένας σύλλογος αυτού του μεγέθους».

Νίκος Βέργος στο Gazzetta: «Όταν μου είπε ο μάνατζερ μου για τη Ρεάλ, έκλεισα το τηλέφωνο»

Πώς θυμάσαι τη μέρα που σου είπαν ότι θα πας στη Ρεάλ;

«Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ο μάνατζερ μου με ενημέρωσε για το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Στην αρχή απλά έκλεισα το τηλέφωνο γιατί εξεπλάγην και νόμιζα ότι μου κάνει κάποια πλάκα. Ήταν μια στιγμή που με άφησε άφωνο».

Πώς ήταν η στιγμή που έβαζες την υπογραφή σου στο συμβόλαιο μ’ έναν κολοσσό του ποδοσφαίρου;

«Δεν υπάρχει ομορφότερη στιγμή στην ποδοσφαιρική καριέρα ενός παίκτη από το να φτάσει στο σημείο να τον θέλει μια από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο και να υπογράφει συμβόλαιο μαζί τους. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η πρώτη σου προπόνηση στη Ρεάλ;

«Η πρώτη μου προπόνηση ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Βρέθηκα να προπονούμαι με κορυφαίους παίκτες όπως ο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Ίσκο, ο Μόντριτς, ο Σέρχιο Ράμος, αλλά και με όλους τους αστέρες της ομάδας εκείνη την περίοδο. Το να ζεις την καθημερινότητά τους είναι κάτι μοναδικό, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο το ταλέντο τους που τους ξεχωρίζει. Είναι η πειθαρχία, η συνέπεια και η καθημερινή τους δουλειά που τους κάνει κορυφαίους».

Πως ήταν οι προπονήσεις με τους σταρ της ομάδας; Κάτι ιδιαίτερο που θυμάσαι από τον Ρονάλντο;

«Κάθε προπόνηση μαζί τους ήταν μια εμπειρία. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η συνέπεια και η αφοσίωση του Ρονάλντο η καθημερινή του δουλειά και η αύρα του νικητή που έχει, είναι πράγματα που τον κρατούν στο κορυφαίο επίπεδο για τόσα χρόνια. Το να προπονείσαι μαζί τους σε μαθαίνει πολλά, γιατί καταλαβαίνεις ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας και επαγγελματισμού».

Τα αποδυτήρια της Ρεάλ, τι το ιδιαίτερο έχουν;

«Τα αποδυτήρια και το προπονητικό κέντρο της Ρεάλ είναι μοναδικά. Έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να δώσουν κίνητρο στα νέα παιδιά να δουλεύουν σκληρά καθημερινά. Υπάρχουν ειδικά τμήματα για κάθε ηλικία, με στόχο να ανέβεις σταδιακά μέχρι την πρώτη ομάδα, που βρίσκεται στην κορυφή.

Έχεις παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League μ’ έναν θρύλο της Ρεάλ, τον Μίτσελ, να σε βάζει στο ματς με τη Μάντσεστερ στο Ολντ Τράφορντ - ένα γήπεδο που όλοι ονειρεύονται να παίξουν. Πώς ήταν εκείνη η στιγμή;

«Στον Ολυμπιακό μεγάλωσα και ανδρώθηκα στην ακαδημία, που κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει κατακτήσει το Youth League - συγχαρητήρια στα παιδιά.

Όσο για την εμπειρία του Champions League, ήταν κάτι που ονειρευόμουν από παιδί. Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο σπουδαίο αντίπαλο».

Το ματς της Τετάρτης, πως το βλέπεις; Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει αποτέλεσμα;

«Είναι ένα παιχνίδι Champions League και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα με πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας κατακτήσει και το Conference League. Όσο αφορά στον αγώνα με τη Ρεάλ, αντιμετωπίζουν μία από τις κορυφαίες ομάδες και θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το πλάνο του προπονητή τους και με την ποιότητα που έχουν οι παίκτες να προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα».

Η ζωή και το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία; Θα ήθελες να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Απολαμβάνω πολύ τη ζωή στην Αυστραλία. Η Μελβούρνη είναι όμορφη πόλη και η ομάδα είναι η μεγαλύτερη της χώρας, με εξαιρετική οργάνωση. Δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή και πιστεύω θα βελτιωθούμε. Όσο για την επιστροφή στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα η στιγμή να το σκεφτώ. Είμαι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις μου και όταν έρθει η ώρα, θα πάρω την απόφαση που χρειάζεται».