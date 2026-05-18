«Αγκαλιά» με το πρώτο του πρωτάθλημα ο Τζόλης: Τι χρειάζεται η Μπριζ για να σηκώσει το τρόπαιο

Η Κλαμπ Μπριζ δεν έχει αντίπαλο στο Βέλγιο και ο Χρήστος Τζόλης έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, αγγίζοντας το πρώτο του πρωτάθλημα.

Έχει πάρει το Σούπερ Καπ, πανηγύρισε το Κύπελλο Βελγίου και πλέον είναι μία... ανάσα από το πρώτο του πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην επική νίκη της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στη 2η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (5-0) και έφερε την ομάδα αγκαλιά με την κατάκτηση του τίτλου.

Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος βρίσκεται στην 1η θέση με διαφορά 4 βαθμών από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν, όπου η ομάδα του Έλληνα εξτρέμ θα πρέπει να... αυτοκτονήσει για να χάσει το τρόπαιο.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται τουλάχιστον μία νίκη στα επόμενα δύο ματς ή τουλάχιστον μία ήττα της Ουνιόν σε αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά, η Μπριζ φιλοξενείται από τη Μαλίν στην επόμενη αγωνιστική και στο φινάλε της σεζόν θα υποδεχθεί τη Γάνδη εντός έδρας.

Από την άλλη η Ουνιόν έχει πρώτα να αγωνιστεί στην έδρα της Γάνδη και έπειτα να υποδεχθεί την Άντερλεχτ στην έδρα της, ωστόσο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει η Μπριζ μην νικήσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και την ίδια στιγμή Ουνιόν να κάνει το 2/2.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στο πρώτο του πρωτάθλημα στην καριέρα του, έχοντας και πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς σε 50 παιχνίδια έως τώρα, έχει φτάσει τα 20 γκολ και τις 27 ασίστ ενώ είναι πρώτος στον πίνακα των σκόρερ στα Playoffs του πρωταθλήματος (έξι τέρματα).