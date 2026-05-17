Η Χαρτς κατήγγειλε επιθέσεις σε παίκτες και προπονητές μετά τη λήξη του αγώνα με τη Σέλτικ

Η Χαρτς προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος της Σέλτικ, σχετικά με τα όσα ακολούθησαν, μετά την ολοκλήρωση του μεταξύ τους αγώνα.

Η Χαρτς ταξίδεψε χθες (16/05) στην έδρα της Σέλτικ και ήθελε νίκη ή ισοπαλία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα για πρώτη φόρα μετά από 66 χρόνια και, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα της και εν τέλει ηττήθηκε με 3-1, με δυο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Μάλιστα, με το που ο Κάλουμ Οσμάντ «υπέγραψε» το τελικό 3-1, χιλιάδες φίλαθλοι των «Καθολικών» εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, παρόλο που το σφύριγμα της λήξης δεν είχε ακουστεί.

Αρκετοί ήρθαν σε επαφή με τους παίκτες της Χαρτς, οι οποίοι οδηγήθηκαν σχεδόν αμέσως στα αποδυτήρια, συνοδεία των αξιωματούχων του συλλόγου που ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους, και ο αγώνας, παρότι ήθελε ακόμη 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί, δεν ξανάρχισε, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να αποχωρεί από το στάδιο χωρίς να εκτελέσει τα καθήκοντά της στους δημοσιογράφους για λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η ομάδα από το Εδιμβούργο δημοσίευσε μία ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλει σωματικές και λεκτικές επιθέσεις σε παίκτες της κατά τη διάρκεια της εισβολής, χαρακτηρίζοντας τις σκηνές ως «ντροπιαστικές», «ατιμωτικές» και «εντελώς απαράδεκτες», ενώ παράλληλα κάλεσε τις αρχές του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου να λάβουν τα πιο αυστηρά δυνατά μέτρα.

«Η Heart of Midlothian καταδικάζει απερίφραστα τις ντροπιαστικές σκηνές στο Celtic Park σήμερα το απόγευμα, οι οποίες, για άλλη μια φορά, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο.

Οι αναφορές για σοβαρή σωματική και λεκτική κακοποίηση προς τους παίκτες και το προσωπικό μας, τόσο στο γήπεδο όσο και αλλού, είναι βαθιά ανησυχητικές. Διερευνούμε πλήρως το θέμα και βρισκόμαστε σε διάλογο με την Αστυνομία της Σκωτίας. Δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν, εκτός από το να πούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι οι παίκτες και το προσωπικό μας βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.

Δεδομένης της απειλητικής και άκρως επικίνδυνης ατμόσφαιρας μέσα στο γήπεδο, όλο το προσωπικό μας δεν είχε άλλη επιλογή από το να φύγει αμέσως, χωρίς να αναλάβει καθήκοντα δημοσιογράφων μετά τον αγώνα. Ζητούμε συγγνώμη από τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης, αλλά η ασφάλεια του προσωπικού μας ήταν η κύρια εστίασή μας κατά τη διάρκεια αυτών των απαράδεκτων σκηνών.

Η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε ένα χαοτικό τέλος και κανείς δεν φαινόταν να ξέρει αν ο αγώνας είχε φτάσει στο τέλος του. Στη συνέχεια, οι παίκτες μας δεν είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν τους υπέροχους οπαδούς μας – κάτι εντυπωσιακό για μένα – για την υποστήριξή τους σήμερα το απόγευμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναμένουμε να ληφθούν τα πιο αυστηρά δυνατά μέτρα από τις ποδοσφαιρικές αρχές, προς όφελος της προστασίας της ασφάλειας των παικτών και των οπαδών, καθώς και της ακεραιότητας του παιχνιδιού μας.

Αυτή τη σεζόν η Χαρτς αιχμαλώτισε τη φαντασία των οπαδών του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στη Σκωτία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αποτίουμε φόρο τιμής στον Ντέρεκ ΜακΊνες, το επιτελείο του, την πρώτη ομάδα και τους οπαδούς, που έκαναν τον σύλλογο περήφανο αυτή τη σεζόν. Κανένας τους δεν άξιζε τις ντροπιαστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι παίκτες της Χαρτς, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θα είχαν πάει να τιμήσουν τους 752 οπαδούς που παρευρέθηκαν στο «Σέλτικ Παρκ» στο τέλος του αγώνα.

Αντ' αυτού, όμως, επιβιβάστηκαν σχεδόν αμέσως στο λεωφορείο τους και, φορώντας ακόμα τις στολές τους, κατευθύνθηκαν πίσω στο Εδιμβούργο, με τους φίλους του συλλόγου να τους περιμένουν στο Tynecastle προκειμένου να τους υποδεχτούν.