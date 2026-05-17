Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μετά την ήττα της Αλ Νασρ στον τελικό του AFC Champions League Two.

Οδυνηρή ήττα γνώρισε το βράδυ του Σαββάτου (16/5) η Αλ Νασρ στον τελικό του AFC Champions League Two, αφού είδε την Γκάμπα Οσάκα να επικρατεί με 0-1 και να κατακτά το τρόπαιο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του να πάρει τον τίτλο, με αποτέλεσμα πλέον να περιμένει την τελευταία αγωνιστική της Saudi Pro League, έτσι ώστε να πανγηγυρίσει τον πρώτο του επίσημο (σσ τίτλο) από τότε που μετακόμισε στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Για να συμβεί αυτό, θέλει νίκη επί της Αλ Νταμάκ (21/5) ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Αλ Χιλάλ, που βρίσκεται στο -2.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος μετά το σφύριγμα της λήξης του τελικού, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του, αλλά ούτε και τα δάκρυά του. Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον CR7 να κλαίει καθισμένος στον πάγκο, σε μια στιγμή που ραγίζει καρδιές στα social media και δείχνει πως ο σπουδαίος στράικερ ακόμη και στα 41 του έχει αγνή αγάπη για το άθλημα.