Επιστροφή στους πάγκους για τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ με διετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Περίπου εννιά μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Άγγελος Ποστέκογλου επιστρέφει ξανά στους πάγκους! Αυτή τη φορά ωστόσο όχι για χάρη της Premier League, αλλά για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ!

Το κλαμπ κατέληξε σε πλήρη συμφωνία με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους, η οποία θα έχει ισχύ για τα επόμενα δυο χρόνια.

Κάπως έτσι ο Ποστέκογλου διαδέχεται στον πάγκο της πρωταθλήτριας τον Χόρχε Ζέσους με σκοπό να διατηρήσει τα σκήπτρα στη Σαουδική Αραβία, οδηγώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τους συμπαίκτες του σε back-to-back τίτλους.

Η Αλ Νασρ πρόκειται για τον 11ο σταθμό στην καριέρα του Ποστέκογλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προπονούσε σε ομάδες της Premier League. Αφού αποχώρησε το 2023 από τη Σέλτικ, ανέλαβε την επόμενη σεζόν την Τότεναμ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League!

Το 2025 έδωσε τα χέρια με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, όμως αποτέλεσε παρελθόν τον Οκτώβριο έπειτα από μόλις 39 ημέρες συνεργασίας...