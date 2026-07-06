Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήρθε σε αντιπαράθεση με δημοσιογράφο δηλώνοντας πως το πιο δύσκολο πράγμα που καλείται να κάνει στα 41 του είναι το να μιλάει με άτομα σαν εκείνον.

Ένα ιδιαίτερα άβολο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Κριστιάνο εν όψει του Πορτογαλία-Ισπανία για τους «16» του Μουντιάλ, όταν ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ προκάλεσε τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Μαρσέλο Μπέχλερ.

Ο εκνευρισμός του 41χρονου στράικερ για το συγκεκριμένο άτομο πηγάζει από μια πάγια στάση του απέναντι σε μια μερίδα του Τύπου που θεωρεί ότι δεν τον συμπαθεί αρκετά, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως θυμάται πάντα τα πρόσωπα όσων ασκούν αρνητική κριτική σε βάρος του.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Πορτογάλος ζήτησε αρχικά να δοθεί το μικρόφωνο στον συγκεκριμένο ρεπόρτερ, σχολιάζοντας δημόσια πως γνωρίζει καλά ότι ο νεαρός αυτός δεν τον συμπαθεί, προκαλώντας τον να του κάνει μια... έξυπνη ερώτηση.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο είναι τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι τού να αγωνίζεται κανείς σε Μουντιάλ στην ηλικία των 41 ετών, με την απάντηση του CR7 να έχει μια ειρωνική χροιά μιας και ο ίδιος είπε:

«Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάω με κάποιους από εσάς τους δημοσιογράφους, ειδικά με αυτούς που δεν με συμπαθούν. Κι εσύ είσαι ένας από αυτούς, το ξέρω. Όσο για τα 41 μου χρόνια, είναι μια καλή εμπειρία το να είμαι εδώ. Απαιτεί θυσίες και προσαρμογή, καθώς δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν, αλλά ένα πράγμα δεν αλλάζει, ακόμα σκοράρω».