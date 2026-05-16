Η Γκάμπα Οσάκα επικράτησε 1-0 της Αλ Νασρ και κατέκτησε το AFC Champions League Two.

Λίγες ημέρες μετά την απίθανη γκέλα με την Αλ Χιλάλ, που της στέρησε την ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, η Αλ Νασρ έζησε μία ακόμη δύσκολη βραδιά, καθώς έχασε 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two.

Το γκολ του Χουμέτ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 30ό λεπτό έκρινε την αναμέτρηση που έγινε στο Ριάντ, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει την κούπα και να μένει με δύο εκτός συνόρων τίτλους σε διοργανώσεις της AFC, το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1998 και το Super Cup της ίδιας χρονιάς. Για τους δε Ιάπωνες, αυτός ήταν ο δεύτερος διεθνής τίτλος, μετά το AFC Champions League που είχαν κατακτήσει το 2008.