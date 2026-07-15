Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-1: «Ενώθηκαν» με τους οπαδούς οι παίκτες
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ Βιέννης που βρέθηκαν στο γήπεδο, μικρή σημασία έδωσαν στο αποτέλεσμα.
Στο Allianz Stadion βρέθηκαν περισσότεροι από 500 οπαδοί του τριφυλλιού. Κάθισαν στο πέταλο με αυτούς της Ραπίντ και γιόρτασαν τα 25 χρόνια αδελφοποίησης, ενώ με τη σέντρα κράτησαν ένα εντυπωσιακό πανό για 13 λεπτά.
Στο τέλος της φιλικής αναμέτρησης οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάστηκαν και συνόδευσαν τους οπαδούς τους στα συνθήματα.
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