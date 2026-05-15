Γιατρός που παρακολουθούσε τον Μαραντόνα, ανέφερε σε νέα κατάθεσή του ότι ο Αργεντινός θρύλος θα μπορούσε να έχει σωθεί.

Μια νεα κατάθεση σχετικά με τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ποδοσφαίρου.

Ο Δρ. Μάριο Σίτερ, εντατικολόγος που είχε εξετάσει τον Αργεντινό στο παρελθόν, κατέθεσε πως η κατάστασή του θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί θεαματικά μέσα σε μόλις 48 ώρες με τη χρήση ενός απλού φαρμάκου.

Ο γιατρός εξήγησε πως ο Μαραντόνα υπέφερε από καρδιακή ανεπάρκεια και είχαν συσσωρευτεί υγρά σε πολλά όργανά του. Όπως τόνισε, η χορήγηση διουρητικών φαρμάκων θα μείωνε τον όγκο των υγρών αυτών, επιτρέποντάς του να αναρρώσει γρήγορα.

«Σε περίπου 48 ώρες, η κατάστασή του θα είχε βελτιωθεί σημαντικά. Βλέπω καθημερινά ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι φτάνουν με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τους χορηγούνται διουρητικά για να μειωθεί ο όγκος των υγρών τους και μετά από 12 ώρες είναι ήδη στο σπίτι», τόνισε ο συγκεκριμένος μάρτυρας.

Η κατάθεση αυτή ενισχύει τις κατηγορίες περί εγκληματικής αμέλειας, καθώς και άλλοι ειδικοί που συμμετείχαν στην νεκροψία του Μαραντόνα επιβεβαίωσαν ότι η κατάστασή του χρειαζόταν τουλάχιστον μία εβδομάδα για να χειροτερέψει τόσο και δεν γινόταν να μην είχε παρατηρηθεί από την ομάδα των ιατρών που τον παρακολουθούσαν.