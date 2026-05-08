Συγκλονίζει ο γιατρός που έκανε τη νεκροψία του Μαραντόνα: «Υπέφερε για 12 ώρες προτού πεθάνει»

Ένας από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη νεκροψία του Μαραντόνα κατέθεσε στη δίκη ότι ο Αργεντίνος θρύλος ταλαιπωρήθηκε για πάνω από 12 ώρες, προτού τελικά αποβιώσει.

Ο Φεντερίκο Κορασανίτι, ένας από τους γιατρούς που διενήργησαν τη νεκροψία του Ντιέγκο Μαραντόνα, δήλωσε στη δίκη για τον θάνατο του την περασμένη Τρίτη (05/05) ότι η καρδιά του εκλιπόντος θρύλου του ποδοσφαίρου «έδειχνε σημάδια παρατεταμένης αγωνίας».

«Όταν κάναμε τομή στην καρδιά, υπήρχαν ενδοκοιλιακά θρόμβοι. Αυτοί οι θρόμβοι εμφανίζονται σε παρατεταμένες περιόδους αγωνίας».

Αυτή η περίοδος αγωνίας, που διαρκήσε για παραπάνω από 12 ώρες, είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα στην υπόθεση, η οποία, μεταξύ άλλων, επιδιώκει να προσδιορίσει εάν ο αστέρας έλαβε την κατάλληλη φροντίδα από την ιατρική ομάδα, η οποία ήταν υπεύθυνη γι' αυτόν κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον νοσηλείας του.

Είναι η δεύτερη φορά που τα δικαστήρια επιχειρούν να διευκρινίσουν τις συνθήκες θανάτου του Μαραντόνα. Μια πρώτη δίκη ακυρώθηκε το 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους δικαστές είχε εμπλακεί στην παραγωγή ενός μη εξουσιοδοτημένου ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.

Επτά από τους φροντιστές του αποθανόντος αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια εάν βρεθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία με πιθανό δόλο εκ προμελέτης (dolo eventual), ακολουθώντας μια πορεία δράσης, παρά το γεγονός πως γνώριζαν ότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο.

Ο Κορασανίτι τόνισε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της νεκροψίας διαπίστωσε ότι η κοιλιά του Μαραντόνα ήταν «φουσκωμένη» και «πρησμένη» λόγω σημαντικής συσσώρευσης υγρού στην περιτοναϊκή περιοχή, η οποία προκλήθηκε από καρδιακή ανεπάρκεια που «σε καμία περίπτωση» δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί ξαφνικά.

Αργότερα, η πραγματογνώμονας Σιλβάνα ντε Πιέρο σημείωσε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε «οίδημα εγκεφάλου» και μια ηπατική πάθηση «συμβατή με κίρρωση», όταν πέθανε από πνευμονικό οίδημα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή στις 25 Νοεμβρίου 2020.

«Βρήκαμε πρήξιμο στον εγκέφαλο. Κατά την άποψή μου, βρισκόταν σε κατάσταση απορύθμισης του νευρικού συστήματος επειδή είχε οίδημα στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο», δήλωσε ο Ντε Πιέρο, ανατομικός παθολόγος που εξέτασε πολλά από τα όργανα του Μαραντόνα μετά την νεκροψία.

Στην ίδια ακροαματική διαδικασία, ο ιατροδικαστής Εζεκίελ Βεντόζι κατέθεσε πως ανέλυσε δείγματα αίματος, ούρων και κοπράνων του Αργεντίνου μετά τον θάνατο του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για αλκοόλ ή ναρκωτικά στο σώμα του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή.

«Η ανάλυση των δειγμάτων αίματος που εξετάστηκαν δεν έδειξαν χρήση ναρκωτικών: κοκαΐνη, THC, αμφεταμίνες και MDMA», σημείωσε ο Βεντόζι.

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου. Οι ακροάσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, με περίπου 120 μάρτυρες να έχουν κληθεί για να καταθέσουν.