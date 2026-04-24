Η Φενέρμπαχτσε έκανε καταγγελία κατά της Γαλατάσαραϊ για τον... γύψο του 'Οσιμεν

Η Φενέρμπαχτσε επικοινώνησε με την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και προχώρησε σε καταγγελία κατά της Γαλατάσαραϊ και του προστατευτικού... γύψου του Βίκτορ Όσιμεν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Φενέρμπαχτσε υπέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης (23/04) επίσημη καταγγελία στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενόψει της αναμέτρησης της με τη Γαλατάσαραϊ για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Το ζήτημα αφορά τον επιθετικό της «Τσιμ Μπομ», Βίκτορ Όσιμεν, και τον σκληρό προστατευτικό εξοπλισμό που φοράει την ώρα που αγωνίζεται.

Η Φενέρμπαχτσε ισχυρίζεται ότι ο γύψος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των αντίπαλων παικτών και έχει υποστηρίξει την καταγγελία της με ιατρική έκθεση που αναφέρεται στους κανονισμούς της IFAB.

Θυμίζουμε πως ο Νιγηριανός στράικερ επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από ένα κάταγμα στο χέρι που υπέστη κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα εναντίον της Λίβερπουλ για το Champions League. Ο διεθνής επιθετικός είχε μείνει στα «πιτς» για πάνω από ένα μήνα, προτού επιστρέψει για να αγωνιστεί στον αγώνα κυπέλλου εναντίον της Γκεντσλερμπιρλιγκί.

🎙️@1esrakose: Fenerbahçe, Victor Osimhen için iki gündür rapor üzerine çalışıyordu. Fenerbahçe, Osimhen'in kullandığı materyalin rakip oyunculara zarar verebileceğini düşünüyor. IFAB kurallarına uygun kullanılabilecek materyallerin hepsi sırayla rapora eklendi.… pic.twitter.com/zFwToC0yb2 April 23, 2026

Απαντώντας σε αυτές τις κατηγορίες, πηγές μέσα από τον σύλλογο επιμένουν ότι ο εξοπλισμός του Όσιμεν πληροί τα διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που αναφέρθηκαν από τον αθλητικό τύπο, η αμφισβητούμενη προστασία αποτελείται από ένα διπλό στρώμα: μια άκαμπτη δομή που καλύπτεται από ένα μαλακότερο υλικό σχεδιασμένο να απορροφά τις κρούσεις.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι αυτός ο τύπος εξοπλισμού χρησιμοποιείται ήδη από άλλους παίκτες μετά από παρόμοιους τραυματισμούς, χωρίς να έχουν επιβληθεί περιορισμοί. Ο πρωταρχικός στόχος παραμένει ιατρικός: να επιτραπεί στον επιθετικό να επιστρέψει στο παιχνίδι, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο υποτροπής.

Με το ντέρμπι που έρχεται να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κούρσα για τον τίτλο της τουρκικής Superleague, οι εντάσεις έχουν ήδη αυξηθεί εκτός γηπέδου και προς το παρόν, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη απόφαση. Η συζήτηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ερμηνεία των κανονισμών ασφαλείας και στη συμμόρφωση του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στους αγώνες.