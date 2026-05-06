Ο Ρεμπότσο... δώρισε τη νίκη στην Αλ Χιλάλ, με πολλούς εντός και εκτός Σαουδικής Αραβίας να καταφεύγουν σε απίθανες θεωρίες συνωμοσίας!

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει μπει στην τελική ευθεία, με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει προβάδισμα δύο βαθμών από την Αλ Χιλάλ τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Πολλά έχουν ακουστεί κατά καιρούς για υποτιθέμενη εύνοια υπέρ της ομάδας του Πορτογάλου σταρ, ωστόσο τις τελευταίες ώρες, ακούγονται φωνές για το ακριβώς αντίθετο. Αφορμή, το ασύλληπτο λάθος του Πέδρο Ρεμπότσο στην εντός έδρας αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ του Γκουστάβο Πογέτ και των Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη με την Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος μπακ, που είχε φτάσει κοντά στον Παναθηναϊκό το 2024, έγινε κάτοχος της μπάλας στο 79ο λεπτό όσο το ματς ήταν στο 1-1 και φάνηκε να διστάζει, πριν τη δώσει... συστημένη στον Μαντάς, που έκανε το 2-1 και κράτησε ζωντανούς για τον τίτλο τους φιλοξενούμενους!

REBOCHO GIFTS AL-HILAL SECOND GOAL ⚽️



IT IS 2-1 pic.twitter.com/w1tNXvhxfI May 5, 2026

Ακολούθησε χαμός... Το απίθανο λάθος του Ρεμπότσο έφερε ερωτήματα αναφορικά με το πώς γίνεται να υπέπεσε σε κάτι τέτοιο ο έμπειρος αμυντικός, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνεται μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αλ Καλίτζ να περπατά δίπλα στον παίκτη γελώντας και να κάνει τη χειρονομία του χρήματος...

Άλλοι δε, ξέθαψαν φωτογραφίες και δημοσιεύσεις με τις οποίες ο Πορτογάλος εξέφραζε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, φτάνοντας στο σημείο να κάνουν λόγο για εσκεμμένο λάθος προκειμένου να μην πάρει το πρωτάθλημα το αντίπαλο δέος του Αργεντίνου... Στην Αλ Καλίτζ ωστόσο δεν πτοούνται και σύμφωνα με ΜΜΕ της αραβικής χώρας, έχουν ενεργοποιήσει το νομικό τους τμήμα προκειμένου να κινηθεί κατά όσων κατηγορούν τον Ρεμπότσο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατο ματς ανάμεσα στην ομάδα του και την Αλ Νασρ, ο Πορτογάλος μπακ είχε πάρει τη φανέλα του Ρονάλντο!

‼️ Al Khaleej technical staff member gestures "money" while laughing at Pedro Rebocho mistake



Even their own technical staff know whats going on



pic.twitter.com/yJYwfnuW5f — fan (@NoodleHairCR7) May 6, 2026

FOR THOSE ACCUSING REBOCHO OF TAKING MONEY… 👀



Al-Khaleej’s legal department has started monitoring the violations targeting Rebocho—especially the social media accusations claiming negligence from the team or bribery involving the player (@MidanAlYaum). pic.twitter.com/8VQ5iCZZwq — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 6, 2026