Σαουδική Αραβία: Η θεωρία συνωμοσίας μετά το λάθος του Ρεμπότσο
Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει μπει στην τελική ευθεία, με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει προβάδισμα δύο βαθμών από την Αλ Χιλάλ τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Πολλά έχουν ακουστεί κατά καιρούς για υποτιθέμενη εύνοια υπέρ της ομάδας του Πορτογάλου σταρ, ωστόσο τις τελευταίες ώρες, ακούγονται φωνές για το ακριβώς αντίθετο. Αφορμή, το ασύλληπτο λάθος του Πέδρο Ρεμπότσο στην εντός έδρας αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ του Γκουστάβο Πογέτ και των Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη με την Αλ Χιλάλ.
Ο Πορτογάλος μπακ, που είχε φτάσει κοντά στον Παναθηναϊκό το 2024, έγινε κάτοχος της μπάλας στο 79ο λεπτό όσο το ματς ήταν στο 1-1 και φάνηκε να διστάζει, πριν τη δώσει... συστημένη στον Μαντάς, που έκανε το 2-1 και κράτησε ζωντανούς για τον τίτλο τους φιλοξενούμενους!
REBOCHO GIFTS AL-HILAL SECOND GOAL ⚽️
IT IS 2-1 pic.twitter.com/w1tNXvhxfI— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 5, 2026
Ακολούθησε χαμός... Το απίθανο λάθος του Ρεμπότσο έφερε ερωτήματα αναφορικά με το πώς γίνεται να υπέπεσε σε κάτι τέτοιο ο έμπειρος αμυντικός, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνεται μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αλ Καλίτζ να περπατά δίπλα στον παίκτη γελώντας και να κάνει τη χειρονομία του χρήματος...
Άλλοι δε, ξέθαψαν φωτογραφίες και δημοσιεύσεις με τις οποίες ο Πορτογάλος εξέφραζε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, φτάνοντας στο σημείο να κάνουν λόγο για εσκεμμένο λάθος προκειμένου να μην πάρει το πρωτάθλημα το αντίπαλο δέος του Αργεντίνου... Στην Αλ Καλίτζ ωστόσο δεν πτοούνται και σύμφωνα με ΜΜΕ της αραβικής χώρας, έχουν ενεργοποιήσει το νομικό τους τμήμα προκειμένου να κινηθεί κατά όσων κατηγορούν τον Ρεμπότσο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατο ματς ανάμεσα στην ομάδα του και την Αλ Νασρ, ο Πορτογάλος μπακ είχε πάρει τη φανέλα του Ρονάλντο!
‼️ Al Khaleej technical staff member gestures "money" while laughing at Pedro Rebocho mistake— fan (@NoodleHairCR7) May 6, 2026
Even their own technical staff know whats going on
pic.twitter.com/yJYwfnuW5f
FOR THOSE ACCUSING REBOCHO OF TAKING MONEY… 👀— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 6, 2026
Al-Khaleej’s legal department has started monitoring the violations targeting Rebocho—especially the social media accusations claiming negligence from the team or bribery involving the player (@MidanAlYaum). pic.twitter.com/8VQ5iCZZwq
Let’s look at the man behind the pass: Pedro Rebocho.— TCR. (@TeamCRonaldo) May 6, 2026
Rebocho is a self-proclaimed Messi fan who was just spotted at an Inter Miami game a few weeks ago. pic.twitter.com/PpazET6ClT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.