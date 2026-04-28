Ο φωτογράφος της Αλ Αχλί τιμωρήθηκε για δημοσίευσή του που θεωρήθηκε ότι προσέβαλε διαιτητή, χρησιμοποιώντας τη Χεορχίνα Ροντρίγκες...

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο πάει φουλ για τον τίτλο στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η ομάδα του Πορτογάλου έχει την εύνοια της διαιτησίας - με τον Ιβάν Τόνι να είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής!

Στα social media, κυκλοφορεί εδώ και μερικές εβδομάδες το έμβλημα της Saudi Pro League αλλαγμένο έτσι ούτως ώστε να περιλαμβάνει τη μορφή της αρραβωνιαστικιάς του CR7, Χεορχίνα Ροντρίγκες και να φέρει την ονομασία Georgina League! Στην αναδημοσίευση του εν λόγω meme προχώρησε στις 8 Απριλίου και ο φωτογράφος της Αλ Αχλί, Τάουα Αντούνες, Γκόμες, ο οποίος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 13.000 δολαρίων.

Η σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για ασέβεια προς διαιτητή, καθώς η φωτογραφία που είχε αναδημοσιεύσει σε στόρι στο Instagram ο Βραζιλιάνος περιλάμβανε το προαναφερθέν λογότυπο στο πρόσωπο του ρέφερι αναμέτρησης της Αλ Αχλί.