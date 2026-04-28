Ρονάλντο: Μέλος της Αλ Αχλί τιμωρήθηκε για κράξιμο σε διαιτητή εμπνευσμένο από τη Χεoρχίνα
Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο πάει φουλ για τον τίτλο στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η ομάδα του Πορτογάλου έχει την εύνοια της διαιτησίας - με τον Ιβάν Τόνι να είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής!
Στα social media, κυκλοφορεί εδώ και μερικές εβδομάδες το έμβλημα της Saudi Pro League αλλαγμένο έτσι ούτως ώστε να περιλαμβάνει τη μορφή της αρραβωνιαστικιάς του CR7, Χεορχίνα Ροντρίγκες και να φέρει την ονομασία Georgina League! Στην αναδημοσίευση του εν λόγω meme προχώρησε στις 8 Απριλίου και ο φωτογράφος της Αλ Αχλί, Τάουα Αντούνες, Γκόμες, ο οποίος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 13.000 δολαρίων.
Η σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για ασέβεια προς διαιτητή, καθώς η φωτογραφία που είχε αναδημοσιεύσει σε στόρι στο Instagram ο Βραζιλιάνος περιλάμβανε το προαναφερθέν λογότυπο στο πρόσωπο του ρέφερι αναμέτρησης της Αλ Αχλί.
13K FINE FOR THAT? SERIOUSLY? 👀💸— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) April 27, 2026
Discipline and Ethics Committee needs to be stricter. An Al-Ahli staff member posts “GEORGINA LEAGUE”… and the punishment is just $13,000?
That’s nothing. People working inside clubs should be held to a higher standard.
Because right now?… pic.twitter.com/IJ8Djk3bs4
