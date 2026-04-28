Αλ Καλίτζ: Γκολ ο Πάολο Φερνάντες, ασίστ ο Μασούρας και πρώτη νίκη για Πογιέτ

Βασίλης Μπαλατσός
Αλ Καλίτζ: Γκολ ο Πάολο Φερνάντες, ασίστ ο Μασούρας και πρώτη νίκη για Πογιέτ

Η Αλ Καλίτζ στην πρώτη της νίκη επί Γκουστάβο Πογιέτ επικράτησε της Αλ Νάιμα με 3-1. Σκόρερ ο Πάολο Φερνάντες, έδωσε ασίστ ο Γιώργος Μασούρας.

Στο δεύτερο παιχνίδι επί ημερών Γκουστάβο Πογιέτ η Αλ Καλίτζ πήρε την πρώτη της νίκη με τον Ουρουγουανό, καθώς υπέταξε με 3-1 την Αλ Νάιμα. Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας χρησιμοποίησε βασικούς τους «Σουπερλιγκάτους» Πάολο Φερνάντες, Γιώργο Μασούρα, Κώστα Φορτούνη και Δημήτρη Κουρμπέλη.

Στο 52ο λεπτό ο Κουρμπέλης έβγαλε διαγώνια μπαλιά, o Mασούρας πήρε την κεφαλιά πάσα και ο Τζόσουα Κινγκ με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-1 για την ομάδα του. O δανεικός από τον Ολυμπιακό εξτρέμ μετράει 3 ασίστ σε 13 γκολ σε 31 εμφανίσεις στη Σαουδική Αραβία.

Στο 59' ο Φορτούνης πέρασε υπέροχη βαθιά μπαλιά προς τον Ρεμπότσο, ο οποίος αφού έκανε ντρίμπλα γύρισε την μπάλα στον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ο δανεικός από την ΑΕΚ μεσοεπιθετικός έχει έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 26 εμφανίσεις με την Αλ Καλίτζ.

 
     

