Ένα γκολ της Αλ Καλίτζ ενάντια στην Νταμάκ προκάλεσε ερωτηματικά λόγω του ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έμοιαζαν αδιάφοροι...

Με τον Γκουστάβο Πογέτ να βρίσκεται πλέον στον πάγκο αντί του Γιώργου Δώνη, που ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Καλίτζ επικράτησε 2-0 της Νταμάκ εκτός έδρας, καθαρίζοντας και μαθηματικά με την παραμονή.

Ο Κινγκ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των βασικών Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη, με το δεύτερο εξ αυτών πάντως να γίνεται viral λόγω του ότι οι ποδοσφαιριστές αμφότερων αντιπάλων έμοιαζαν... αδιάφοροι! Επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι οριακά κινούνταν στον χώρο, με τον Νορβηγό να πετυχαίνει ένα από τα πιο εύκολα τέρματα της καριέρας του και άπαντες να μένουν με την απορία.

Μερικοί αναφέρθηκαν στον καιρό και την υψηλή ζέστη που επικρατούσε στην περιοχή, ενώ άλλοι πιο... ιντριγκαδόροι το πήγαν παραπέρα, ισχυριζόμενοι ότι οι ποδοσφαιριστές της Νταμάκ δεν αμύνθηκαν σκόπιμα.