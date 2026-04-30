Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει, ας το απολαύσουμε»

Σε δηλώσεις του μετά από αγώνα της Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραδέχθηκε πως η καριέρα του φτάνει στο τέλος της.

Ακόμα μια νίκη, στο δρόμο για να κατακτήσει τη Saudi Pro League πέτυχε η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, επικρατώντας 2-0 της Αλ Αχλί (29/4), με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 76ο λεπτό και με το σκορ στο 0-0, ο CR7 υπέδειξε στον Ζοάο Φέλιξ που ακριβώς να εκτελέσει ένα κόρνερ και δικαιώθηκε, αφού ο ίδιος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο πλεκτό και άνοιξε το σκορ. Έφτασε έτσι τα 970 γκολ στην μυθική καριέρα του και πλέον απομένουν....30 για τον απόλυτο στόχο των 1000.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο 40χρονος θρύλος των γηπέδων μίλησε στο CanalGOATBR, όπου και αναφέρθηκε στην καριέρα του. Αποκάλυψε πως αυτή, πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος της, οπότε και ο ίδιος προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή και κάθε αγώνα.

Έπειτα, τόνισε πως συνεχίζει να παίζει ακόμη τόσο για την τρέχουσα γενιά παικτών, όσο και για την προηγούμενη και την επόμενη, εννοώντας φυσικά ότι θέλει να εμπνεύσει άπαντες, ενώ τέλος δήλωσε πως στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

«Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει... ας απολαύσουμε κάθε παιχνίδι. Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και την επόμενη. Το απολαμβάνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, ακόμα και καθώς πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός.

Η καριέρα μου ήταν εξαιρετική και θέλω να συνεχίσω έτσι. Την απολαμβάνω ακόμα, συνεχίζω να σκοράρω γκολ... αλλά πάνω απ' όλα, έχει να κάνει με τη νίκη. Και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».