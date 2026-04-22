Φορτούνης: Δημοσιογράφος από Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει την αποχώρησή του
Αποτελεί κοινό μυστικό και -λογικά- θα γίνει πράξη σύντομα. Ο Κώστας Φορτούνης πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Καλίτζ, με την επιστροφή του στον Ολυμπιακό να είναι πιο πιθανή από ποτέ.
Ο Έλληνας άσος έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έως το φινάλε της σεζόν, όμως δεν υπάρχει πρόθεση να ανανεώσει, αφού επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Μπορεί η διοίκηση της Αλ Καλίτζ να κάνει προσπάθειες για να τον πείσει να παραμείνει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο, ωστόσο σύμφωνα και με δημοσιογράφο από τη χώρα της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση από τον 33χρονο άσο.
Έτσι, με το που ολοκληρωθεί η τρέχουσα συμφωνία των δυο πλευρών, ο Τρικαλινός μεσοεπιθετικός θα ετοιμάσει βαλίτσες επιστροφής στην πατρίδα, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το ακλόνητο φαβορί για να τον κάνουν και πάλι δικό τους.
#حسبما_علمت— Ahmed Ragab (@ARagab) April 21, 2026
كوستاس فورتونيس سيرحل عن الخليج بنهاية الموسم الحالي، بعد عدم تجديد عقده مع الفريق ✅💯 pic.twitter.com/0a2SlpZDhL
