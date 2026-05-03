Ένα βαθμό μακριά από το... όνειρο της Serie A ο Κουτσουπιάς με τη Φροζινόνε!
«Είναι το απωθημένο μου η Serie A. Έφυγα από την Ελλάδα 16 ετών για να έρθω να παίξω στη Serie A», είχε παραδεχθεί στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο Gazzetta ο Ηλίας Κουτσουπιάς πριν από λίγους μήνες και πλέον το όνειρο της μεγάλης κατηγορίας, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Στην προτελευταία στροφή του πρωταθλήματος, η Φροζινόνε ήταν η... κερδισμένη καθώς πανηγύρισε ένα σπουδαίο και δύσκολο διπλό στην έδρα της Γιούβε Στάμπια (1-0), την ίδια στιγμή όπου η Μόντσα έβλεπε τη Μαντόβα να τη... σοκάρει (2-3), με αποτέλεσμα να χάνει από τα χέρια της την υπόθεση της ανόδου.
Η ομάδα του 24χρονου χαφ βρίσκεται πλέον στο +3 και χρειάζεται έναν βαθμό ή να μην νικήσει η Μόντσα την τελευταία αγωνιστική για να ανέβει χέρι-χέρι με τη Βενέτσια απευθείας στη Serie A. Στο φινάλε της Serie B, η Φροζινόνε φιλοξενεί τη Μαντόβα, την ίδια στιγμή όπου η Μόντσα θα υποδεχθεί την Έμπολι που μάχεται για την παραμονή.
Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος του κλαμπ τη φετινή σεζόν και ήδη έχει φτάσει τα επτά γκολ και τις τρεις ασίστ σε 33 παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
