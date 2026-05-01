Τα «καρφιά» της πρώην συζύγου του Μαραντόνα προς τον ιατρό του: «Είναι δολοφόνος»

Η Βερόνικα Οχέδα, πρώην σύζυγος του Ντιέγκο Μαραντόνα, κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατό του, κατηγορώντας τον νευροχειρουργό του Αργεντίνου θρύλου, ως υπαίτιο για τον θάνατο του.

Την περασμένη Τρίτη (28/04) πραγματοποιήθηκε άλλη μια ακρόαση στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με δύο βασικούς μάρτυρες κατηγορίας: την πρώην σύντροφο του Αργεντίνου, Βερόνικα Οχέδα και την αδερφή του Ρίτα.

Η Οχέδα, η οποία ήταν σύντροφος του Αργεντίνου σταρ μεταξύ του 2005 και του 2014 και η μητέρα του μικρότερου παιδιού του, Ντιέγκο Φερνάντο, μίλησε για την κακή κατάσταση του τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ισχυριζόμενη ότι οι ιατροί του «του έδιναν αλκοόλ».

Μεταξύ εκείνων που κατηγορούνται ότι δεν παρείχαν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα στον Μαραντόνα βρίσκονται δύο από τις νοσοκόμες που τον φρόντιζαν καθημερινά, καθώς και ο ιατρός που τις επέβλεπε.

Η Οχέδα δήλωσε ότι «έχασε την επαφή» με τον Μαραντόνα μετά τον χωρισμό, αλλά επανασυνδέθηκε όταν ο γιος τους διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία 3 ετών. Ωστόσο, η σύνδεση «δεν ήταν πάντα ρευστή και ως επί το πλείστον σποραδική».

Σύμφωνα με την ίδια, είδε ξανά τον Μαραντόνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. «Μια μασέρ του, την οποία δεν γνώριζα, με πήρε τηλέφωνο και με προειδοποίησε ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση και ότι 'ήμουν η μόνη που μπορούσε να τον σώσει'», κατέθεσε.

Μέσω αυτής της γυναίκας απέκτησε την τελευταία επαφή της με τον Μαραντόνα και οι δυο τους κανόνισαν μια συνάντηση.

«Ο Ντιέγκο δεν ήταν καλά στο σπίτι του στη Λα Πλάτα. Έπινε πολύ αλκοόλ. Του έδιναν μπύρες και κρασί. Δεν μπορούσα να είμαι εκεί με τον γιο μου. Δεν ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για αυτόν και δεν μπορούσε να δει τον πατέρα του σε αυτή την κατάσταση».

Η Οχέδα τόνισε ότι «εμπιστευόταν τον Λεοπόλδο Λούκε, (κύριο ιατρικό σύμβουλο του Μαραντόνα)» και συμφωνούσε με «όλα όσα είπε», σημειώνοντας παράλληλα πως τον θεωρεί υπαίτιο για το θάνατο του Μαραντόνα.

«Δεν ξέρω τίποτα από ιατρική. Είμαι απλώς μια μητέρα που έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορεί ο Ντιεγκίτο να είναι με τον μπαμπά του».

«Είναι δολοφόνος! Ο Ντιέγκο τον αγαπούσε και του έδωσε ακόμη και μια μοτοσικλέτα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό. Αυτός, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάκοφ μας έπεισαν να πάρουμε τον Ντιέγκο σπίτι και να μας παρέχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό».

«Προσπαθώ να σέβομαι, αλλά σκότωσε τον πατέρα του γιου μου. Δεν υπήρχαν οικιακές συσκευές στο σπίτι, δεν μπορούσε ούτε να κάνει μπάνιο! Στο δωμάτιο του Ντιέγκο υπήρχε μόνο ένα κομοδίνο, ήταν εξαιρετικά βρώμικο και είχε μια αηδιαστική, αφόρητη μυρωδιά».

Η Οχέδα και ο δικηγόρος της ζήτησαν αργότερα να ακουστεί μια ηχογράφηση από την τελευταία της συνάντησης με τους ιατρούς του Μαραντόνα, όπου και αποφασίστηκε η κατ' οίκον φροντίδα του.

Παρά τις διαμαρτυρίες της υπεράσπισης, το δικαστήριο επέτρεψε την ηχογράφηση. Υποστήριξαν ότι ενώ «δεν αποτελεί νέα απόδειξη», ήταν «σχετική με την υπόθεση». Η ακροαματική διαδικασία, ωστόσο, ακυρώθηκε λίγο αργότερα λόγω τεχνικών προβλημάτων.