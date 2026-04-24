Κάποιες σοκαριστικές αποκαλύψεις από τις τελευταίες στίγμες της ζωής του Ντιέγκο Μαραντόνα ήρθαν στο φως, κατά τη διάρκεια της δικής για τον θάνατο του.

Η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα πήρε μία απροσδόκητη τροπή τη περασμένη Πέμπτη (23/04). Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι δικαστές παρακολούθησαν ένα βίντεο 17 λεπτών, που γυρίστηκε από την εγκληματολογική αστυνομία την ημέρα του θανάτου του, ενώπιον του κοινού και της οικογένειας που ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το βίντεο έδειχνε καθαρά τον θρυλικό Αργεντινό να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, με την κοιλιά του σοβαρά πρησμένη.

Αυτό το βίντεο συνοδευόταν από μια φωτογραφία του σώματος του Μαραντόνα στην επιθανάτια κλίνη του. Η συγκίνηση στην αίθουσα ήταν έκδηλη, με μία από τις κόρες του αποθανόντος Τζιανίνα, να μην μπορεί να διαχειριστεί τη κατάσταση και να ξεσπάει σε κλάματα, κρύβοντας παράλληλα το πρόσωπο της κατά τη διάρκεια της προβολής.

Λίγο αργότερα, ο γιατρός επειγόντων περιστατικών Χουάν Κάρλος Πίντο, ο οποίος περιέθαλψε τον παίκτη την ημέρα του θανάτου του (25 Νοεμβρίου 2020) περιέγραψε την κατάσταση του ασθενή κατά τις τελευταίες του στιγμές, μιλώντας για έναν άνθρωπο με σημαντικό οίδημα, πρησμένο πρόσωπο και κοιλιά «σαν μπαλόνι». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα σημάδια αντανακλούσαν τόσο την παχυσαρκία του ποδοσφαιριστή όσο και μια σημαντική συσσώρευση υγρών.

Θυμίζουμε ότι επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται για πιθανή αμέλεια τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Μαραντόνα, ενώ η δίκη, η οποία επανεκκινήθηκε μετά την απόρριψη της αρχικής διαδικασίας το 2025, θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο με δύο ακροάσεις την εβδομάδα.