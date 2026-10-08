Ένας εκ των κορυφαίων σχολιαστών του NBA,ο Μάικ Μπριν, ζήτησε συγνώμη από τον ΛεΜπρόν Τζείμς, μετά από λανθασμένη ιστορία που διηγήθηκε σχετικά με τον «βασιλιά» και τον Τζοέλ Επμίντ.

Ο Μάικ Μπριν είναι ένας εκ των κορυφαίων σχολιαστών του NBA, ωστόσο μετέδωσε μια λανθασμένη ιστορία, κατά τη διάρκεια μετάδοσης που έκανε.

Συγκεκριμένα ο Μπριν, την ώρα της αναμέτρησης των Σίξερς με τους Νικς για την pre-season του NBA, διηγήθηκε μια ιστορία με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Τζοέλ Εμπίντ.

Ο έμπειρος σχολιαστής ανέφερε πως ο Εμπίντ άργησε σε μία προπόνηση των Σίξερς, με τον ΛεΜπρόν να το τα «ψάλλει», για την αργοπορία του. Ο «βασιλιάς» αντέδρασε στο άκουσμα της ιστορίας και μέσω ανάρτησης στα social media, τον διέψευσε. Ο Μπριν του ζήτησε συγγνώμη λέγοντας

«Είμαι τόσο απογοητευμένος από τον τρόπο που ερμηνεύτηκε η ιστορία. Όλη η πρόθεση ήταν να επαινέσουμε τον ΛεΜπρόν επειδή ήδη είχε αντίκτυπο στον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα της ομάδας. Για μένα, το γεγονός ότι ο συμπαίκτης ήταν ο Τζόελ ήταν χωρίς νόημα. Εκ των υστέρων, θα έπρεπε να είχα συνειδητοποιήσει ότι το γεγονός ότι ήταν ο Τζόελ ήταν αυτό που την έκανε ιστορία.

Πάντα ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Τζόελ και νιώθω άσχημα που εστίασε σε αυτόν με τον τρόπο που έγινε... Δεν ξέρω γιατί το άτομο που μου είπε την ιστορία θα την επινοούσε, αλλά αν ο ΛεΜπρόν πει ότι δεν συνέβη ποτέ, τότε τον πιστεύω και ζητώ συγγνώμη που το δημοσίευσα».