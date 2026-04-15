Νεϊμάρ: Ήρθε σε αντιπαράθεση με οπαδό (vid)
Στο επίκεντρο για... λάθος λόγους βρέθηκε ο Νεϊμάρ, ο οποίος είχε έντονο διάλογο με υβριστικά σχόλια με οπαδό της Σάντος από την εξέδρα.
Η ομάδα του Βραζιλιάνου σταρ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ρεκολέτα, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον οπαδό, ο οποίος... ξέσπασε στον Νεϊμάρ.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης η εξέδρα αποδοκίμασε τον ίδιο, με τον 34χρονο σταρ να ενοχλείται και να πλησιάζει δείχνοντας το έμβλημα του συλλόγου, ως ένδειξη σεβασμού.
Τα πνεύματα -ωστόσο- δεν ηρέμησαν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Ο οπαδός φαίνεται πως τον αποκάλεσε... «χοντρό» και του ζήτησε να προπονείται περισσότερο, ενώ από την πλευρά του ο παίκτης απαίτησε σεβασμό.
Εν συνεχεία, όταν έπεσαν κάπως οι τόνοι ο πρώην αστέρας των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, μεταξύ άλλων δήλωσε πως αποδέχεται την κριτική για την εικόνα της ομάδας, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί προσβολές επί προσωπικού.
Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.
Neymar, sobre discussão com o torcedor do Santos:
“Quando ataca de uma forma diferente, não aceito. Sou muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado assim.”
