Ο Νεϊμάρ αντάλλαξε υβριστικά σχόλια με οπαδό της Σάντος από την εξέδρα, ύστερα από την ισοπαλία της ομάδας του με τη Ρεκολέτα.

Στο επίκεντρο για... λάθος λόγους βρέθηκε ο Νεϊμάρ, ο οποίος είχε έντονο διάλογο με υβριστικά σχόλια με οπαδό της Σάντος από την εξέδρα.

Η ομάδα του Βραζιλιάνου σταρ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ρεκολέτα, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον οπαδό, ο οποίος... ξέσπασε στον Νεϊμάρ.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης η εξέδρα αποδοκίμασε τον ίδιο, με τον 34χρονο σταρ να ενοχλείται και να πλησιάζει δείχνοντας το έμβλημα του συλλόγου, ως ένδειξη σεβασμού.

Τα πνεύματα -ωστόσο- δεν ηρέμησαν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Ο οπαδός φαίνεται πως τον αποκάλεσε... «χοντρό» και του ζήτησε να προπονείται περισσότερο, ενώ από την πλευρά του ο παίκτης απαίτησε σεβασμό.

Εν συνεχεία, όταν έπεσαν κάπως οι τόνοι ο πρώην αστέρας των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, μεταξύ άλλων δήλωσε πως αποδέχεται την κριτική για την εικόνα της ομάδας, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί προσβολές επί προσωπικού.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh April 15, 2026