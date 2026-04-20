Η Σάντος γνώρισε την ήττα με 2-3 από τη Φλουμινένσε και το κοινό ξέσπασε στον Νεϊμάρ, με τον ίδιο να... κλείνει τα αυτιά του.

Πρωτόγνωρες εικόνες είχαμε στο εντός έδρας παιχνίδι της Σάντος με τη Φλουμινένσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4), με τον Νεϊμάρ φυσικά στο προσκήνιο.

Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 2-3 από τη «Φλου», σε μια αναμέτρηση όπου ο 34χρονος ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής, κάνοντας μια κάκιστη εμφάνιση με 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες και έχοντας χάσει την μπάλα 34 φορές!

Έτσι, το κοινό της αγαπημένης του ομάδας αποφάσισε να τον... γιουχάρει κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο για τα αποδυτήρια, με τον ίδιο να κάνει μια κίνηση στην οποία έκλεισε τα αυτιά του, δείχνοντας ξεκάθαρα την δυσαρέσκειά του.