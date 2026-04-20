Νεϊμάρ: Οι φίλαθλοι της Σάντος τον γιούχαραν και εκείνος έκλεισε τα αυτιά του (vid)
Πρωτόγνωρες εικόνες είχαμε στο εντός έδρας παιχνίδι της Σάντος με τη Φλουμινένσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4), με τον Νεϊμάρ φυσικά στο προσκήνιο.
Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 2-3 από τη «Φλου», σε μια αναμέτρηση όπου ο 34χρονος ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής, κάνοντας μια κάκιστη εμφάνιση με 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες και έχοντας χάσει την μπάλα 34 φορές!
Έτσι, το κοινό της αγαπημένης του ομάδας αποφάσισε να τον... γιουχάρει κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο για τα αποδυτήρια, με τον ίδιο να κάνει μια κίνηση στην οποία έκλεισε τα αυτιά του, δείχνοντας ξεκάθαρα την δυσαρέσκειά του.
🇧🇷 Neymar was accused of “blocking the noise” and ignoring fans after Santos’ defeat…— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 20, 2026
He responded on IG 📱:
“People are taking it too far… this is really sad to deal with.”
He was just scratching his ear… 👂 pic.twitter.com/d8qBJinV5S
