Η συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, ο Νεϊμάρ επέλεξε να αγωνιστεί στον πρόσφατο αγώνα της Σάντος με μία φανέλα που έφερε το όνομα της μητέρας του.

Η Σάντος υποδέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/05) στην έδρα της τη Μπραγκαντίνο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και επικράτησε εύκολα με 2-0, χάρη στα τέρματα των Νεϊμάρ και Φρίας.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος άσος με το που πέτυχε το γκολ, το οποίο ήταν το 11ο στα τελευταία 17 του παιχνίδια, έτρεξε να το πανηγυρίσει προς τις κερκίδες του «Βίλα Μπελμίρο», εκεί όπου βρισκόταν η μητέρα του, η οποία του έδωσε ένα φιλί και μία αγκαλιά ως επιβράβευση.

É DELE! Neymar abre o placar para o Santos e corre para os braços de dona Nadine no Dia das Mães!#santos #bragantino #brasileirão #futebol #ge pic.twitter.com/u4e1t4j1dR — ge (@geglobo) May 10, 2026

Πέρα από τους εναγκαλισμούς, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα χάρισε στη μητέρα του και τη φανέλα του, η οποία όμως δεν έγραφε το όνομα του, αλλα το δικό της (Nadine). Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αργότερα σε δηλώσεις του, η κίνηση αυτή ήταν το δώρο του προς εκείνη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας που γιορτάζεται καθέ χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαίου.