Στο Ανώτατο Δικαστήριο Αθλητικής Δικαιοσύνης η Σάντος για... χάρη του Νεϊμάρ! Ο βραζιλιάνικος σύλλογος ζητά την ακύρωση του αγώνα με την Κοριτίμπα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Βραζιλιάνος σταρ έγινε αλλαγή εξαιτίας διαιτητικού λάθους.

Ο 34χρονος παίκτης ενεπλάκη σε ένα ομολογουμένως περίεργο περιστατικό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης (17/05, 16η αγωνιστική). Στο 65ο λεπτό ο αριθμός του εμφανίστηκε κατά λάθος στον ηλεκτρονικό πίνακα του τέταρτου διαιτητή. Ο Νεϊμάρ λάμβανε ιατρική βοήθεια και ο προπονητής της Σάντος είχε σκοπό να αντικαταστήσει έναν άλλον παίκτη του. Αντ' αυτού ο πολύπειρος παίκτης δεν ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον Ρομπίνιο Τζούνιορ.

Ο πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- έγινε έξαλλος και δέχθηκε την κίτρινη κάρτα. Μετά από αυτό τα πράγματα χειροτέρεψαν αφού η ομάδα του γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Κοριτίμπα.

Η Σάντος με επίσημη ανακοίνωση της πιστεύει ότι υπήρξε νομικό σφάλμα όταν ο διαιτητής εμπόδισε τον Νεϊμάρ να παραμείνει στο γήπεδο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου και αγνόησε το επίσημο πρωτόκολλο για τις αλλαγές παικτών.

Το ζήτημα που τίθεται δεν είναι η τεχνική απόδοση ή το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά η άμυνα του θεσμού και οι κανόνες της FIFA, όπως επισημαίνει η βραζιλιάνικη ομάδα.