Το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Χιμπέρνιαν σε συνδυασμό με την ήττα-σοκ της Ρέιντζερς από τη Μάδεργουελ, έφερε σε θέση-ισχύος τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη αλλά είναι όντως τόσο κοντά στο πρωτάθλημα;

Στο Gazzetta σας είχαμε αναλύσει τα δεδομένα για να καταφέρει η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη να φτάσει σε ένα ιστορικό πρωτάθλημα και να σπάσει το δίπολο της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ. Τα Playoffs ξεκίνησαν και μέσα σε πέντε αγωνιστικές θα φανεί αν η σκωτσέζικη ομάδα μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.

Ωστόσο η πρεμιέρα ήταν σχεδόν ιδανική. Και λέμε σχεδόν γιατί η Σέλτικ νίκησε αλλά η Ρέιντζερς δέχθηκε ήττα-σοκ στην έδρα της από τη Μάδεργουελ, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για αύξηση της διαφοράς στη Χαρτς.

Η ομάδα του Κυζιρίδη (στον πάγκο για πρώτη φορά από τον Αύγουστο) δεν μπήκε καλά στο ντέρμπι της πόλης με τη Χιμπέρνιαν όμως κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο διπλό (1-2) σε μία πραγματικά δύσκολη έδρα.

Με αυτή τη νίκη, η Χαρτς αύξησε τη διαφορά στο +4 από τη Ρέιντζερς και στο +3 από τη Σέλτικ με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και στη Σκωτία άπαντες έγραφαν ότι το κλαμπ αγγίζει το... θαύμα. Από που πηγάζει αυτό και το κυριότερο είναι αν ισχύει κιόλας.

Εξηγούμαστε...

Από την αρχή των Playoffs, η Χαρτς ήθελε τη Σέλτικ πιο κοντά της στη βαθμολογία παρά τη Ρέιντζερς και ο λόγος είναι το κομμάτι της ισοβαθμίας. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με τις αποστάσεις τόσο κοντά, το σενάριο πιθανής ισοβαθμίας είναι ορατό, με τη Χαρτς να υπερτερεί μόνο της Σέλτικ και όχι της Ρέιντζερς λόγω των αποτελεσμάτων στην κανονική διάρκεια.

Ακόμα και να χάσει από τη Σέλτικ, η Χαρτς είναι από πάνω σε αντίθεση με τη Ρέιντζερς. Οπότε από τη στιγμή που η διαφορά πήγε στο +4 από τη Ρέιντζερς, δημιουργήθηκε ένα... μαξιλαράκι ασφαλείας ενόψει του επόμενου αγώνα, όπου η ομάδα του Κυζιρίδη φιλοξενεί τους «μπλε» στο Εδιμβούργο.

Στο χειρότερο σενάριο, αυτό της ήττας, τότε η Ρέιντζερς απλώς θα μειώσει στο -1, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε το μίνι πρωτάθλημα. Από την άλλη αν η Σέλτικ νικήσει μέσα στη Χιμπέρνιαν, τότε θα ισοβαθμήσει με τη Χαρτς αλλά δεν θα την προσπεράσει. Έπειτα η Χαρτς έχει δύο παιχνίδια με Μάδεργουελ εκτός και Φάλκιρκ εντός, την ίδια στιγμή που υπάρχει το ντέρμπι Ρέιντζερς-Σέλτικ και έπειτα η έξοδος της Σέλτικ στην έδρα της Μάδεργουελ και η φιλοξενία της Ρέιντζερς για τη Χιμπέρνιαν.

Τελευταία στροφή θα βρει τη Χαρτς στη Γλασκόβη για το ντέρμπι με τη Σέλτικ. Οπότε, συνοψίζουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής έβγαλε το άγχος από τη Χαρτς ενόψει της επόμενης αγωνιστικής με τη Ρέιντζερς καθώς υπό άλλες συνθήκες, θα είχε ρόλο τελικού για τους Σκωτσέζους.

Φυσικά, εφόσον έρθει η νίκη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Χαρτς θα είναι πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, εφόσον δεν... αυτοκτονήσει με Μάδεργουελ και Φάλκιρκ (κυρίως). Ακόμα και αν η Σέλτικ την... ακολουθήσει μέχρι το φινάλε, εφόσον η διαφορά μείνει στους τρεις βαθμούς, τότε η Χαρτς δεν θα τη νοιάζει ακόμα και να χάσει στην τελευταία αγωνιστική καθώς στην ισοβαθμία υπερτερούν.

Άρα, η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι ότι η Χαρτς δεν αγγίζει το πρωτάθλημα αλλά πλέον πολύ πιο καθαρά τι χρειάζεται για να φτάσει στον ιστορικό στόχο ώστε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης να γράψει ιστορία.