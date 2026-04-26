Χαρτς: Πήρε το ντέρμπι του Εδιμβούργου και πάει για τίτλο η ομάδα του Κυζιρίδη
Το πρώτο σημάδι ήταν η... αυτοχειρία της Ρέιντζερς, που έχασε 3-2 εντός έδρας από τη Μάδεργουελ. Η Χαρτς είχε πλέον την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3 από τη Σέλτικ και στο +4 από τους Τζερς και την άδραξε, καθώς επικράτησε 2-1, εκτός έδρας, της συμπολίτισσας, Χιμπέρνιαν, και φουλάρει για τον τίτλο της Premiership τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε!
Κι αυτό παρότι το ματς ξεκίνησε εφιαλτικά για τη Χαρτς, που έμεινε πίσω στο σκορ με γκολ του Μπόιλ στο έβδομο μόλις λεπτό. Στο 14', ο Ζάλινγκερ αποβλήθηκε επειδή έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής, ενώ ο Πάσλακ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 48', με τη Χιμπς να μένει έτσι με εννέα παίκτες!
Με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να περνά στο ματς στο 57', η Χαρτς κατάφερε να ισοφαρίσει με αυτογκόλ του Ο'Χόρα στο 65', ενώ ο Σπίταλ ανέτρεψε τα δεδομένα στο 86' και χάρισε μία τεράστια νίκη στην ομάδα του, που πάει φουλ για να σπάσει το δίπολο Σέλτικ-Ρέιντζερς μετά από 41 ολόκληρα χρόνια...
Could that be the moment?!
Hearts take the lead through Blair Spittal and are now three clear of Celtic at the top of the table.
