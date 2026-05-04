Σπουδαία ανατροπή για την Χαρτς του Κυζιρίδη, η οποία λύγισε με 2-1 τη Ρέιντζερς και φούλαρε για τον τίτλο στη Σκωτία!

Πρόσω ολοταχώς για το πρώτο της πρωτάθλημα εδώ και είκοσι χρόνια έχει βάλει η Χαρτς! Η ομάδα του Αλεξάνδρου Κυζιρίδη πήρε το μεγάλο ματς επί της Ρέιντζερς, καθώς επικράτησε 2-1 με ανατροπή και παρέμεινε στο +3 από τη Σέλτικ στην κορυφή της Σκωτίας, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Αν και οι Προτεστάντες προηγήθηκαν στο 23΄με τον Στέρλινγκ, η Χαρτς κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στο δεύτερο μέρος. Αρχικά ο Κίνγκσλεϊ έφερε το ματς στα ίσα στο 54΄, προτού ο Σάνκλαντ υπογράψει την ανατροπή ένα τέταρτο αργότερα.

Ο Κυζιρίδης από την πλευρά του βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκε στο 82΄, προτού αντικατασταθεί από τον ΜακΆρτ. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τη Χαρτς να παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος και στο +3 από τη Σέλτικ, την οποία θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική στο «Celtik park» στο ντέρμπι που πιθανότατα θα κρίνει τον πρωταθλητή!