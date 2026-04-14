Στην τελική ευθεία για να γράψει ιστορία η Χαρτς του Κυζιρίδη: Τι χρειάζεται για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια

Η κανονική διάρκεια του σκωτσέζικου πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και πλέον απέμειναν πέντε παιχνίδια για να φτάσει η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στην ιστορική κατάκτηση.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι πρωταγωνιστής σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς στην Ευρώπη διότι η Χαρτς έχει βαλθεί να... σπάσει τη μονοτονία Ρέιντζερς-Σέλτικ και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Σκωτία.

Ο 25χρονος εξτρέμ είναι βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι αυτής της προσπάθειας με 33 συμμετοχές (έπαιξε σε όλα τα ματς της κανονικής διάρκειας) και απολογισμό τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Ο δρόμος είναι μακρύς και όπως ήταν λογικό, τόσο η ίδια όσο και οι ανταγωνιστές της είχαν τα δικά τους κακά διαστήματα.

Η νίκη με 3-1 επί της Μάδεργουελ ήταν αυτό που χρειαζόταν η Χαρτς για να μπει στην τελική ευθεία ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας και στο +1 από Ρέιντζερς και στο +3 από τη Σέλτικ. Η ομάδα του Έλλληνα ποδοσφαιριστή έχει μπροστά της άλλες πέντε αγωνιστικές κόντρα στις ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις έξι και πάνω.

Δηλαδή κάτι σαν play offs, όπου τα παιχνίδια είναι μονά και όχι μέσα-έξω και όλοι παίζουν με όλους σε αυτή την εξάδα. Η Χαρτς θα αγωνιστεί τρεις φορές μακριά από την έδρα της με Χιμπέρνιαν, Μάδεργουελ και Σέλτικ (φινάλε) και εντός με Ρέιντζερς και Φάλκιρκ ξεκινώντας στους 70 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Dane Murray (O.G), Alexandros Kyziridis & Lawrence Shankland against Celtic. 26/10/2025. pic.twitter.com/0rQqXpZitR December 7, 2025

Όσον αφορά το κομμάτι της ισοβαθμίας, η Χαρτς έχει νικήσει δύο φορές τη Σέλτικ και έχει μία ισοπαλία (οπότε και ήττα δεν την προσπερνάει στην ισοβαθμία) αλλά με τη Ρέιντζερς έχει δύο νίκες και μία ήττα, με αποτέλεσμα εκεί να έχει πρόβλημα καθώς στη συνέχεια μετράει η διαφορά των γκολ. Η Ρέιντζερς αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα στο θέμα της διαφοράς τερμάτων καθώς είναι στο +35, την ίδια στιγμή η Χαρτς είναι στο +30 ενώ η Σέλτικ είναι πιο κάτω στο +24.