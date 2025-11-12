Έχει κάνει τον κόσμο της Χαρτς να παραμιλά και τους ανθρώπους των υπόλοιπων ομάδων της Σκωτίας και όχι μόνο να απορούν με αυτά που κάνει. Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα της γκάιντας και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, ανακαλύπτει το γιατί.

«Με υποδέχθηκαν λες και έπαιρναν τον Μέσι. Ήταν τρομερό το συναίσθημα όταν πάτησα πρώτη φορά στο γήπεδο», είχε παραδεχθεί στο Gazzetta ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στη Χαρτς.

Ένα βήμα-επιβράβευση για την εξαιρετική σεζόν που είχε κάνει με την Μιχάλοβτσε στην Σλοβακία (16 γκολ), κάτι που τον έφερε στο κατώφλι της σκωτσέζικης ομάδας. Ένα κλαμπ που φέρει την σφραγίδα του ισχυρού άντρα της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ και με στόχο την σταθερή αλλά ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα της χώρας.

Ο «Κύζι» ήταν μία από τις μεταγραφές που άπαντες πίστευαν ότι μπορεί να βγει. Δεν ήταν το μεγάλο όνομα, ούτε κάποιος πανάκριβος ποδοσφαιριστής όμως είχε όλα τα χαρακτηριστικά που ήθελαν στη Χαρτς και κυρίως, είχε φιλοδοξία να δείξει το ταλέντο του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα από αυτό της Σλοβακίας.

Τι άλλαξε μετά από 175 μέρες και εκείνο το πρωινό της 21ης Μαϊου; Ο «Kyziridis» έγινε... «Greek God» για τους οπαδούς της Χαρτς και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , μεταφράζει στη γλώσσα των αριθμών αυτή τη μετάλλαξη του 23χρονου εξτρέμ μέσα από τα 13 ματς πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί.

🎉 You've voted Alexandros Kyziridis as your@HeartsStandard_ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 for October🌟



That's two on the bounce, congrats Kyzi ♥️ https://t.co/vLsRShF3jZ pic.twitter.com/n7wG1lRdXO — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) November 5, 2025

Όαση και... απρόβλεπτος στο επιθετικό τρίτο!

Ένα από τα χαρακτηριστικά που αποτελούν... εξώφυλλο του Κυζιρίδη είναι το πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει επιθετικά. Φαντασία που οργιάζει και εξαιρετικός έλεγχος της μπάλας στα πόδια, είναι τα δύο στοιχεία που τον βοηθούν να μπορεί να αναστατώσει την αντίπαλη άμυνα ακόμα και με τις κινήσεις του προς την περιοχή.

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του και μπορεί, βρίσκοντας ελάχιστο κενό χώρο, να εκτελέσει έξω από την περιοχή αλλά και να βρει συμπαίκτες του στην αντίπαλη περιοχή. Η συμμετοχή του στην επίθεση της Χαρτς μεταφράζεται και σε αριθμούς. Συγκεκριμένα, στα 13 ματς πρωταθλήματος έχει...

Μετράει συνολικά 25 σουτ εκ των οποίων το 44% είναι στην εστία, απειλώντας τον αντίπαλο πορτιέρε.

Έχει επιχειρήσει συνολικά 76 ντρίμπλες (!) έχοντας ένα εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας, κοντά στο 58%.

Έχει πατήσει συνολικά 39 φορές στην αντίπαλη περιοχή.

Έχει δοκιμάσει 50 σέντρες με ποσοστό επιτυχίας στο 32%.

Όλα τα παραπάνω μας μαρτυρούν την άμεση επίδραση που έχει ο Κυζιρίδης στο επιθετικό ποδόσφαιρο της Χαρτς και αποτελεί ένα πρόσωπο... κλειδί των πλάνων του προπονητή καθώς μπορεί να γίνει από το «πουθενά», απειλή για την αντίπαλη εστία.

Οι προσπάθειες που παίρνει σε συνδυασμό με τα αρκετά καλά ποσοστά επιτυχίας δείχνουν το mentality που έχει χτίσει αλλά και το πόσο του ταιριάζει το στυλ παιχνιδιού των Σκωτσέζων.

Το heatmap του Κυζιρίδη

Μέγιστη βοήθεια στο τρανζίσιον και στο πρέσινγκ ψηλά

«Παλιά δεν έκανα άμυνα. Τώρα μπορώ να παίξω παντού», ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε για το κομμάτι του τι πρωτάθλημα του ταιριάζει. Η εξέλιξη του Κυζιρίδης στο αμυντικό τρανζίσιον είναι τεράστιο και οι αριθμοί του σε αυτό το σκέλος το... μαρτυρούν.

Το πρέσινγκ ψηλά είναι ένα χαρακτηριστικό της Χαρτς στον τρόπο της αμυντικής λειτουργίας και ο 23χρονος εξτρέμ γνωρίζει ακριβώς πώς να υπηρετήσει το συγκεκριμένο πλάνο. Αυτό το μαρτυρά το 50% των ανακτήσεων που έχει, το οποίο έχει συμβεί στο αντίπαλο μισό του γηπέδου σε ένα σύνολο 42 προσπαθειών. Δηλαδή οι 21 είναι στο δεύτερο μέρος του γηπέδου.

Από εκεί και πέρα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί το κορμί του σε φάση άμυνας, κάτι που το αποδεικνύει το γεγονός ότι σε 30 μονομαχίες που έχει δώσει, έχει κερδίσει την κατοχή της μπάλας στο 73% (!).

pic.twitter.com/51jPMRTSB0 Tony found a serious talent in Alexandros Kyziridis at Hearts... #HMFC #BHAFC — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) October 20, 2025

Τροφοδοτεί ασταμάτητα τους επιθετικούς και το δεξί πόδι-«οβίδα»

Βοήθειες στην επίθεση, στήριξη στην άμυνα αλλά ο Κυζιρίδης έχει ενεργό ρόλο και στην κυκλοφορίας της μπάλας, έχοντας αναλάβει να μεταφέρει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή προς το... κουτί. Όπως είπαμε πριν, έχει δοκιμάσει 50 σέντρες σε αυτά τα 13 παιχνίδια αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Συνολικά έχει 35 πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου με ποσοστό 83% επιτυχία, δείγμα της εξαιρετικής συνεργασίας με τους συμπαίκτες του ενώ έχει προσπαθήσει να περάσει στο σημείο του πέναλτι 50 πάσες (!), έχοντας βρει συμπαίκτη σχεδόν τις μισές φορές (54%).

Δεν είναι λίγο, ειδικά για έναν παίκτη που ζητάει συνεχώς την μπάλα και βοηθάει αδρά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Σε αυτό το διάστημα αγώνων έχει συνολικά 346 πάσες (76% επιτυχία) ενώ έχει πάρει την μπάλα 255 φορές για να δημιουργήσει κάποια ενέργεια.

Η «Αθήνα του Βορρά» βρήκε τον δικό της Έλληνα Θεό!

Λίγοι το γνωρίζουν αλλά το Εδιμβούργο στην Σκωτία, θεωρείται η «Αθήνα του Βορρά». Όχι λόγω του ήλιου της ή κάποιας ομοιότητας με την πρωτεύουσα της Ελλάδας αλλά λόγω των μνημείων που στολίζουν την πόλη και αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος από τους τουρίστες.

Φυσικά στο επίκεντρο είναι το National Monument που βρίσκεται σε έναν λόφο με θέα όλη την πόλη και αποτελείται από 12 κολόνες και στην Σκωτία το αποκαλούν «ημιτελής Παρθενώνας» καθώς προοριζόταν να γίνει ένα πιστό αντίγραφό της Ακρόπολης.

Alexandros Kyziridis (2025) ⏰❤️



🤝



Scott Crabbe (1992) ⏰❤️ pic.twitter.com/ajOOKX6f9q — Heart of Midlothian FC Goals (@HeartsGoals) August 30, 2025

Τελικά οι οπαδοί της Χαρτς βρήκαν τον δικό τους... Έλληνα Θεό καθώς έτσι αποκαλούν τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη. Οι εμφανίσεις του, οι αριθμοί του (3 γκολ και 4 ασίστ σε 13 ματς πρωταθλήματος) και η ονειρική πορεία στο πρωτάθλημα όπου η ομάδα βρίσκεται στην 1η θέση, έχουν κάνει τον 23χρονο εξτρέμ να βρίσκεται στο κέντρο της αγάπης του κόσμου.

Σε βαθμό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του χωρίς να τον αναγνωρίσουν και σύντομα να πέσουν πάνω του για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Και φυσικά, οι εμφανίσεις του, ανοίγουν τον... φάκελο της Εθνικής Ομάδας.