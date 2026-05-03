Χαρτς: Κορυφαίο της χρονιάς το γκολ του Κυζιρίδη
Την ώρα που η Χαρτς μάχεται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σκωτία, ο σύλλογος του Εδιμβούργου έδωσε τα βραβεία της χρονιάς, τα οποία περιλάμβαναν και ελληνικό χρώμα! Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης βλέπετε, πήρε το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της σεζόν. Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε την πρωτιά χάρη στο απίθανο τέρμα που είχε σημειώσει ενάντια στη Φόλκερκ τον Σεπτέμβριο, όταν είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή αφότου είχε αδειάσει δύο αντιπάλους.
https://t.co/2L3lDRwuIf pic.twitter.com/IZkD25M3rj— Heart of Midlothian FC Goals (@HeartsGoals) May 3, 2026
